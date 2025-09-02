Logo SportMediaset
Tennis
US OPEN

Tennis, Us Open: Alcaraz batte agevolmente Lehecka e vola in semifinale

Lo spagnolo vince di nuovo in tre set (6-4, 6-2, 6-4): il suo avversario dalla sfida tra Djokovic e Fritz

02 Set 2025 - 21:39
Un inarrestabile Carlos Alcaraz lascia nuovamente le briciole al suo avversario, anche nei quarti di finale degli Us Open. Bastano 1h56' di gioco per avere la meglio su Jiri Lehecka (20), che si arrende col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4: prosegue dunque il percorso, senza perdere un singolo set, dello spagnolo e numero due del seeding. Nella notte Alcaraz scoprirà il suo sfidante, dopo il duello tra Novak Djokovic (7) e Taylor Fritz (4).

TABELLONE MASCHILE
Non c'è nuovamente storia nelle gare statunitensi di Carlos Alcaraz (2), che vola tranquillamente in semifinale negli Us Open. Lo spagnolo prosegue nel suo percorso netto ed elimina anche Jiri Lehecka (20) dal torneo: 6-4, 6-2, 6-4 in 1h56'. Alcaraz inizia subito col piede giusto, portandosi sul 2-0 e trovando il primo break del match. Il ceco ha una reazione e si riavvicina a un solo gioco di distanza (4-3), ma viene ricacciato indietro nonostante delle ultime routine al servizio: 6-4 e vantaggio per Alcaraz. Senza storia invece il secondo parziale, che sancisce la fuga definitiva dell'ex numero uno al mondo: 6-2 e la gara sembra in discesa. Lehecka abbozza una reale reazione solo nel terzo e definitivo set, dove riesce a mantenere il servizio a lungo e trattenere il rivale sul 4-4. Qui Alcaraz trova il break e chiude i giochi, vincendo i due giochi conclusivi: 6-4, 6-2, 6-4 in 1h56'. Alcaraz ora attende Djokovic (7) o Fritz (4) nella prima semifinale a Flushing Meadows. 

TABELLONE FEMMINILE
Aspettando la sfida tra Sabalenka (1) e Vondrousova, Jessica Pegula è la prima semifinalista degli Us Open al femminile. La statunitense e padrona di casa vince la sua 42a partita stagionale e non fa prigionieri, dominando il match contro Barbora Krejcikova e chiudendo i giochi in 1h26'. Punteggio di 6-3, 6-3 a favore della tennista di Buffalo, che vede proseguire il suo sogno a stelle e strisce. La 31enne, infatti, non ha mai vinto uno Slam e l'anno scorso cadde in finale. 
 

