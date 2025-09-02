Tennis, Us Open: Alcaraz batte agevolmente Lehecka e vola in semifinale

TABELLONE MASCHILE

Non c'è nuovamente storia nelle gare statunitensi di Carlos Alcaraz (2), che vola tranquillamente in semifinale negli Us Open. Lo spagnolo prosegue nel suo percorso netto ed elimina anche Jiri Lehecka (20) dal torneo: 6-4, 6-2, 6-4 in 1h56'. Alcaraz inizia subito col piede giusto, portandosi sul 2-0 e trovando il primo break del match. Il ceco ha una reazione e si riavvicina a un solo gioco di distanza (4-3), ma viene ricacciato indietro nonostante delle ultime routine al servizio: 6-4 e vantaggio per Alcaraz. Senza storia invece il secondo parziale, che sancisce la fuga definitiva dell'ex numero uno al mondo: 6-2 e la gara sembra in discesa. Lehecka abbozza una reale reazione solo nel terzo e definitivo set, dove riesce a mantenere il servizio a lungo e trattenere il rivale sul 4-4. Qui Alcaraz trova il break e chiude i giochi, vincendo i due giochi conclusivi: 6-4, 6-2, 6-4 in 1h56'. Alcaraz ora attende Djokovic (7) o Fritz (4) nella prima semifinale a Flushing Meadows.