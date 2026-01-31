Classifica ATP: Sinner perde e Alcaraz scappa, ma Jannik può accorciare entro Roma

Per Sinner le prospettive di tornare numero uno al mondo non sono comunque compromesse. L'altoatesino non avrà punti in scadenza fino agli Internazionali di Roma (a causa della sospensione di tre mesi legata alla vicenda 'Clostebol' del 2025), un vantaggio che gli permetterà di lavorare per ridurre il gap già tra febbraio e marzo. Alcaraz tornerà all'ATP di Rotterdam, in programma dal 9 al 15 febbraio, dove difende 500 punti (dovrà proteggere oltre duemila punti tra Montecarlo, Rotterdam, Barcellona e Indian Wells), mentre Sinner ripartirà da Doha, torneo in cui lo spagnolo potrebbe anche non presentarsi e dove ha solo 100 punti da scartare. L’obiettivo dell’azzurro è riportare il distacco sotto quota 3.000 prima della tournée americana: a Indian Wells e Miami entrambi saranno in campo, ma Alcaraz dovrà difendere complessivamente 500 punti, offrendo a Sinner un'ulteriore occasione per accorciare.