Tennis, Australian Open: impresa di Djokovic, Sinner out in semifinale dopo cinque set

Non ci sarà l'eterno duello tra Carlos Alcaraz (1) e Jannik Sinner (2), nella finalissima degli Australian Open. Anche la seconda semifinale va al quinto set e, nonostante 26 ace (record personale), l'azzurro viene eliminato dopo 4h09': punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 a favore del serbo. Inizia nel migliore dei modi il match per Jannik, che trova un break immediato e vola sul 3-0, tenendo due volte il servizio. Djokovic reagisce e vince il suo primo gioco, ma il servizio di Sinner sembra mandarlo in tilt: break a zero e 5-2. L'azzurro chiude poi i giochi, in 38', sul punteggio di 6-3; ben sei ace, ottime palle corte e grandi risposte per il numero due del seeding.