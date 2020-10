Tennis, Roland Garros: Djokovic e Tsitsipas ok, Ostapenko elimina la numero 2 Pliskova

A PARIGI

Al Roland Garros giornata senza grosse sorprese in campo maschile. Accedono al terzo turno Djokovic e Tsitsipas, abili rispettivamente a battere Berankis (6-1, 6-2, 6-2) e Cuevas (6-1, 6-4, 6-2). Giovedì positivo per gli spagnoli con Bautista (6-3, 6-1, 6-2 a Balazs) e Carballes Baena (vittorioso nella maratona contro Shapovalov) che avanzano assieme a Muguruza, brava a imporsi 6-3, 6-2 su Kristyna Pliskova. La sorella Karolina invece viene eliminata 6-4, 6-2 da una rediviva Ostapenko.

TABELLONE MASCHILE

Anche se a distanza di qualche ora, Novak Djokovic e Stefanos Tsistsipas giocano due match sostanzialmente uguali contro i rivali di giornata Berankis (ko 6-1, 6-2, 6-2) e Cuevas (sconfitto 6-1, 6-4, 6-2), entrambi battuti in tre set piuttosto veloci. Qualche grattacapo in più lo ha Karen Khachanov nel prevalere su Jiri Vesely, capace di strappare un set al russo prima di capitolare 6-1, 6-7, 7-6, 7-6 sotto i colpi del rivale in un incontro che ha visto disputarsi ben tre tie-break. Avanzano spediti invece Dimitrov (6-4,7-6, 6-1 allo slovacco Andrej Martin) e Bautista Agut (6-3, 6-1, 6-2 al magiaro Balazs), protagonista quest’ultimo della grande giornata per i colori spagnoli. Assieme al numero 10 del tabellone infatti, superano il secondo turno del torneo anche Carreno Busta (6-3, 6-2, 6-1 in meno di 90 minuti a Pella) e Carballes Baena, giustiziere a sorpresa di Shapovalov al termine di un match durato quasi 5 ore che ha visto alla fine il canadese cedere il passo all’iberico col punteggio di 5-7, 7-6, 3-6, 6-3, 6-8. Unica nota stonata in casa Spagna la sconfitta, seppur onorevole, subita da Davidovich Fokina per mano di Rublev, vittorioso in 4 set per 7-5, 6-1, 3-6, 6-1.

TABELLONE FEMMINILE

La lunga giornata di incontri sul Philippe-Chatrier si apre con la fragorosa sconfitta della numero due del tabellone Karolina Pliskova, battuta dalla trionfatrice del 2017 Jelena Ostapenko. La lettone, dopo un primo set in cui entrambe le giocatrici hanno più volte tremato al servizio, domina il secondo parziale arrivando così ad ottenere un risultato che ne rilancia le ambizioni per le prossime giornate. Al pari della ceca, anche la Kenin (quarta testa di serie) soffre contro la romena Bogdan ma alla fine, al termine di una tenace rimonta, la statunitense riesce a strappare il successo per 3-6, 6-3, 6-2 che la mantiene nel torneo. È costretta al terzo set anche Martic contro la russa Kudermetova che conquista il primo set al tie-break ma successivamente si fa sopraffare dal ritorno dell’avversaria che finisce per imporsi nei due successivi parziali per 7-5, 6-3. Prosegue in scioltezza invece il cammino della vincitrice 2016 Garbine Muguruza (6-2, 6-3 a Kristyna Pliskova) e della bielorussa Sabalenka (numero 8) che, dopo un primo set lottato (7-6), schianta in maniera netta per 6-0 la russa Kasatkina.