Serie A: l'Inter contro un'Atalanta ferita per rialzarsi dopo il Milan, poi in campo Napoli e Juventus

INTER-ATALANTA, ZERO MARGINE D'ERRORE PER CHIVU

Dopo il ko nel Derby, l'Inter si ritrova a +7 sul Milan: vantaggio ancora rassicurante, ma c'è da evitare ulteriori allarmismi. Per questo, Chivu apre il sabato di San Siro con l'obiettivo di tornare alla vittoria e riprendere la marcia verso lo Scudetto, sperando poi in un aiuto della Lazio contro i rossoneri domenica sera. Al Meazza, però, arriva una Dea ferita dal bruttissimo ko in Champions per 6-1. E questo, paradossalmente, è un problema per la capolista: ora che in Europa è tutto compromesso, Palladino può concentrarsi sulla volata in campionato per tornare nelle competizioni europee (e, tra più di un mese, sulla Coppa Italia). Ecco perché a Milano ci sarà la miglior versione possibile dell'Atalanta, mentre Chivu spera di poter schierare dal 1' Bastoni e Thuram. Ancora out Calhanoglu e Lautaro. Fischio d'inizio alle 15, arbitra Chiffi.



NAPOLI-LECCE, CONTE VUOLE L'ALLUNGO DECISIVO PER LA CHAMPIONS

Il calendario di Serie A, che propone Como-Roma, dà una grande chance alle rivali di Fabregas e Gasperini. Tra queste, oltre alla stessa Atalanta, anche il Napoli, che può andare a +8 sul quinto posto (ma c'è da considerare anche il risultato della Juventus). Con i pezzi da novanta recuperati e da reintegrare a pieno, Conte può sorridere in vista della volata finale: Anguissa è pronto a tornare dal 1', mentre potrebbero essere ancora gestiti De Bruyne e McTominay. Anche il Lecce, però, ha un calendario dalla sua: al Maradona sarà durissima, ma Cremonese-Fiorentina garantirà uno stop da parte di almeno una delle due squadre più in basso in classifica. Allora, paradossalmente, i salentini possono essere più spensierati: proveranno a farlo Stulic, Banda e compagnia. Si comincia alle 18 con Abisso a dirigere l'incontro.



UDINESE-JUVENTUS, SPALLETTI VUOLE IL QUARTO POSTO

La squadra più interessata a Como-Roma è tuttavia la Juventus, sesta ma a -1 da lariani e giallorossi. Prima di sedersi sul divano a guardare la partita del Sinigaglia sperando in un pareggio che lo porterebbe al quarto posto, però, Spalletti deve vincere in casa dell'Udinese e sarà ancora senza Vlahovic, recuperato ma non ancora convocato. Davanti escluso David, deludente contro il Pisa: Yildiz potrebbe fare il falso nove con Boga e Conceiçao esterni nel 4-2-3-1 del tecnico di Certaldo. Runjaic, al sicuro da brutte sorprese di classifica, punta su un Davis in grande forma. Mariani sarà l'arbitro del match delle 20:45 che chiuderà il sabato di Serie A.