Basket, Eurolega: Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, bagarre per posto ai play-in

13 Mar 2026 - 23:08
© olimpia milano

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L'EA7 Milano saluta il PalaLido superando il Maccabi Tel Aviv (96-87), evita l'aggancio in classifica e risponde così a Monaco, Zalgiris e Panathinaikos, restando nella loro scia nell'incandescente corsa per la post season: otto squadre per sei posti, divise da due vittorie. Un caos totale a 7 giornate dalla fine. Da lunedì l'Olimpia tornerà al Forum di Assago, indisponibile negli ultimi tre mesi per le Olimpiadi di Milano Cortina, per allenamenti e partite. Contro il Maccabi, che non giocava da tre settimane perché il campionato israeliano è sospeso per la guerra in Iran, Milano innesta i giri alti del motore a cavallo dell'intervallo: infila due parziali (9-0 e 9-1) per scappare via sul +15 (59-44). Walker (16) prova a riportare sotto il Maccabi per due volte (64-58 prima; 84-80 poi) ma lo sforzo è vano perché Nebo (19+10 rimbalzi, 26 di valutazione) resta dominante sotto i tabelloni e Shields (17 con 5/9 da tre) con due triple fa esplodere l'Allianz Cloud (92-82). Prezioso il contributo anche di LeDay (15) per la squadra di coach Poeta che nelle prossime due settimane - con le trasferte con Fener e Monaco più il derby con la Virtus - rischia di giocarsi davvero tutto.

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