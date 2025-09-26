Six Kings Slam: Sinner fa l'esordio con Tsitsipas, Diokovic in semifinale e Alcaraz solo in finale

È stato ufficializzato il tabellone della seconda edizione del Six Kings Slam, il faraonico torneo d’esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre sul cemento indoor di Riad. Il campione uscente Jannik Sinner farà il suo esordio nella giornata inaugurale contro Stefanos Tsitsipas, che ha preso il posto dell'infortunato Jack Draper. Zverev-Fritz l'altro incontro di primo turno. Sono, invece, già in semifinale Novak Djokovic, dall’alto dei suoi 24 tornei dello Slam, e il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, arrivato a quota sei dopo il successo a New York contro Sinner.