Tennis, Six Kings Slam: trionfa Sinner, battuto Alcaraz in tre set

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in finale e si è aggiudicato la prima edizione del Six Kings Slam. L'azzurro, numero 1 al mondo, ha avuto la meglio sullo spagnolo in tre set (6-7, 6-3, 6-3), dimostrando una condizione e una lucidità straordinarie. Dopo un primo set combattutissimo e vinto da Alcaraz al tie break Sinner ha saputo dare l'accelerata decisiva tra la fine del secondo e l'inizio del terzo, alzando il livello del suo tennis e mandando in tilt lo spagnolo, che nel penultimo game è crollato commettendo due doppi falli e concedendo a Jannik il break poi sfruttato alla perfezione. L'altoatesino si aggiudica, oltre al trofeo, anche il montepremi più alto della stagione: ben 6 milioni di dollari.