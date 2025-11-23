Coppa Davis, Cobolli: "Era il mio sogno, siamo una squadra unita"

Dopo la vittoria della terza Coppa Davis di fila dell'Italia, la squadra azzurra è carica e felice. "Non so che dire, era il mio sogno, il sogno di tutti noi - ha detto Flavio Cobolli dopo aver conquistato il punto decisivo contro la Spagna grazie alla battaglia in rimonta su Munar -. Siamo una squadra unita". "Abbiamo provato a fare come i Campioni del Mondo del 2006: tutto il giorno alla Playstation - ha aggiunto scherzando -. Sono fiero di tutti noi, ma il merito è anche di un pubblico fantastico". "Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita", ha concluso Cobolli cantando e ballando col resto dei compagni.