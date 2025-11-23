L'Italia rompe l'insalatiera durante la premiazione per la Coppa Davis

Tanta energia in campo per vincere il trofeo...e troppa durante la premiazione e i festeggiamenti. Tra le urla di gioia e gli abbracci per la terza vittoria consecutiva in Coppa Davis, l'insalatiera (così viene chiamato il trofeo assegnato) si rompe, con la parte superiore che si stacca dalla sua base, tra l'imbarazzo e il divertimento dei giocatori e dello staff azzurro. Proprio nel momento più bello dei festeggiamenti, mentre la coppa passava nelle mani di Bolelli e Vavassori, una parte è rimasta nelle loro mani, mentre il pezzo superiore è caduto a terra.