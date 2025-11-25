Logo SportMediaset

Juve, Spalletti: "Vittoria meritata ma ora starò addosso ai giocatori: serve continuità"

Il tecnico bianconero dopo il Bodo: "Successo dedicato a chi è venuto sin qui, bisogna fare i complimenti ai giocatori"

di Stefano Fiore
25 Nov 2025 - 23:43

Luciano Spalletti soddisfatto dopo la vittoria della Juventus, la prima stagionale in Champions League, contro il Bodo/Glimt: "È stato fondamentale aver mostrato una squadra che se la gioca a viso aperto, che fa la partita a tutto campo, a volte con fatica perché i nostri avversari su questo campo hanno dimostrato di avere una velocità di idee che poteva intimorirci. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato alcune occasioni abbastanza facili, nel secondo tempo la squadra ha anche aumentato i giri e sarebbe stato un peccato non portarla a casa quindi è una vittoria meritata. Dedicata a noi e ai tifosi venuti sin qui".

Finalmente si sono visti anche Openda e David: "Dobbiamo far crescere tutti, sono felice perché nello spogliatoio ho visto giocatori più rilassati. Non dimentichiamoci che i calciatori sono persone che soffrono, non sono menefreghisti come troppi pensano. Anche io sembro più rilassato? Ormai ci ho fatto il callo, si vive tranquillamente qualsiasi situazione".

Spalletti, parlando a Sky, analizza così l'andamento del match: "La squadra è sempre andata avanti, giocando in velocità, anche con buone trame. Su questo campo soffrono tutti, abbiamo chiesto a chi ci aveva giocato in precedenza e ci avevano detto che quasi sembrava che andassero più forte e respirassero più facilmente. Complimenti ai giocatori, hanno fatto quello che andava fatto".

Infine, sul momento psico-fisico: "Siamo in difficoltà in tutti sensi. La squadra a volte non si va a prendere le responsabilità, non ha grande coraggio, subisce questa cappa di quel che ci viene detto. È una vittoria fondamentale ma ora starò addosso ai giocatori (sorride, ndr), dobbiamo confermarci. Bisogna anche salire di condizione fisica: la squadra ha cavalli nel motore e vanno trovate soluzioni".

Champions League, le immagini di Bodø-Juve

1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

spalletti
bodo
juve
champions
dichiarazioni

