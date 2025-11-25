Juve, Spalletti: "Vittoria meritata ma ora starò addosso ai giocatori: serve continuità"

Luciano Spalletti soddisfatto dopo la vittoria della Juventus, la prima stagionale in Champions League, contro il Bodo/Glimt: "È stato fondamentale aver mostrato una squadra che se la gioca a viso aperto, che fa la partita a tutto campo, a volte con fatica perché i nostri avversari su questo campo hanno dimostrato di avere una velocità di idee che poteva intimorirci. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato alcune occasioni abbastanza facili, nel secondo tempo la squadra ha anche aumentato i giri e sarebbe stato un peccato non portarla a casa quindi è una vittoria meritata. Dedicata a noi e ai tifosi venuti sin qui".