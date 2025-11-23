Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Davis, esultano anche Sinner e Musetti: "Vittoria incredibile, avete fatto la storia!"

I due grandi assenti si complimentano con i compagni di squadra dopo la vittoria con la Spagna in finale

23 Nov 2025 - 21:35

Dopo vittoria della terza Coppa Davis consecutiva per l'Italia, anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, grandi assenti a Bologna della squadra guidata da capitan Volandri, si uniscono alla festa azzurra. "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto sul suo profilo Instagram l'altoatesino. Esulta anche Lorenzo Musetti, che ha postato sempre sui social un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: "Che bravi, avete fatto la storiaaaa!".

Italtennis nella storia: prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi dal 1972

davis
sinner
musetti

