Davis, esultano anche Sinner e Musetti: "Vittoria incredibile, avete fatto la storia!"

Dopo vittoria della terza Coppa Davis consecutiva per l'Italia, anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, grandi assenti a Bologna della squadra guidata da capitan Volandri, si uniscono alla festa azzurra. "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto sul suo profilo Instagram l'altoatesino. Esulta anche Lorenzo Musetti, che ha postato sempre sui social un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: "Che bravi, avete fatto la storiaaaa!".