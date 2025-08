Sinner al Six Kings Slam ma sulla locandina c'è un errore

Un anno dopo la vittoria in finale su Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno a Riyadh, in Arabia Saudita, per il Six Kings Slam, ricchissimo torneo d'esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre. Fuori Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, dentro Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz che si uniscono, oltre al numero uno del mondo, a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A far discutere sul web è la locandina dell'evento. Turki Alalshikh, presidente dell'organizzazione, ha postato sui social l'immagine con i sei giocatori stilizzati mentre indossano una corona da re. Al centro ci sono Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner è in seconda fila. Sul volto dei giocatori viene riportato, come una sorta di tatuaggio, il numero di slam vinti: su quello dell'altoatesino è impresso il numero 5 mentre l'italiano ne ha vinti finora quattro, due Australian Open nel 2024 e 2025, gli US Open nel 2024 e ultimo Wimbledon qualche settimana fa.