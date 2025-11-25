Juventus, Openda: "Non è stato semplice, ora sorrido per il mio primo gol"

Il giocatore ha commentato con un grande sorriso la sua prestazione e il risultato di squadra: “Sorrido perché sono felice per il mio primo gol con la Juventus e soprattutto per la vittoria. Oggi ho dimostrato come posso aiutare la squadra”. Openda ha poi analizzato con onestà il suo avvio di stagione, caratterizzato da un digiuno che iniziava a pesare, ringraziando la società per il supporto ricevuto: “Primi mesi difficili? Non è stato semplice perché non segnavo, ma ho sempre avuto fiducia grazie al sostegno della società”.