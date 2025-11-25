Juventus, Openda: "Non è stato semplice, ora sorrido per il mio primo gol"

La vittoria preziosa della Juventus in Champions League contro il Bodø/Glimt (2-3) porta, tra le altre, una firma attesa da tempo: quella di Loïs Openda. L'attaccante bianconero ha finalmente trovato la via della rete, siglando il suo primo gol ufficiale con la maglia della Vecchia Signora. Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, Openda non ha nascosto il sollievo e la gioia per essersi lasciato alle spalle un periodo complicato.
Il giocatore ha commentato con un grande sorriso la sua prestazione e il risultato di squadra: “Sorrido perché sono felice per il mio primo gol con la Juventus e soprattutto per la vittoria. Oggi ho dimostrato come posso aiutare la squadra”. Openda ha poi analizzato con onestà il suo avvio di stagione, caratterizzato da un digiuno che iniziava a pesare, ringraziando la società per il supporto ricevuto: “Primi mesi difficili? Non è stato semplice perché non segnavo, ma ho sempre avuto fiducia grazie al sostegno della società”.