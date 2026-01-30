Sinner: "Sconfitta che fa male, sarà una lezione. Non ho sfruttato le occasioni"

Per Jannik, non c'è un momento chiaro in cui la partita è sfuggita di mano, nemmeno fra quarto e quinto set: "Djokovic ha tirato fuori dei colpi fantastici, io a volte decidevo di fare cose diverse e oggi non hanno funzionato. Questo è il tennis. Già dal primo set il livello è stato ottimo per entrambi, poi la partita ha viaggiato sulle montagne russe ed è andata come è andata".