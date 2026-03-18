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Champions League

Scintille Guardiola-Rudiger: sfiorata la rissa dopo il trionfo del Real Madrid sul City

Alta tensione dopo il fischio finale: scontro durissimo tra Guardiola e Rudiger. Intervengono i compagni per separarli

18 Mar 2026 - 12:26
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Pep Guardiola e Antonio Rudiger sono stati i protagonisti di un teso scontro verbale al termine della sfida di Champions League che ha sancito l'eliminazione del Manchester City per mano del Real Madrid, rendendo necessario l'intervento dei compagni e dello staff per evitare che il contatto fisico degenerasse. Il diverbio è esploso durante i saluti di rito a fine match. Nonostante l'apparente distensione iniziale, il clima è precipitato in pochi istanti e Guardiola, allontanandosi dalla zona calda, ha chiuso a distanza il confronto con un gesto di sfida plateale, inviando due baci sarcastici verso Rudiger mentre quest'ultimo veniva scortato negli spogliatoi. Nessuno dei due, dopo la partita, ha chiarito il motivo di questo confronto.

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