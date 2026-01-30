Djokovic: "Partita surreale, Sinner mi ha spinto al limite. Solo così potevo batterlo"

© Getty Images
Il 38enne serbo rende giustizia a Jannik dopo una battaglia epica e scherza: "Almeno per una volta mi ha permesso di vincere..."
Dopo quattro ore di emozioni, è stato Novak Djokovic a spuntarla su Jannik Sinner e raggiungere la finale degli Australian Open 2026. Il 38enne serbo ha firmato l'ennesima impresa della sua lunghissima carriera, raggiungendo la 38esima finale slam contro Carlos Alcaraz.
Djokovic ha resistito al mal di stomaco, alla stanchezza, alla differenza di età con il rivale, per vincere in cinque set: "Non riesco a trovare nemmeno le parole giuste, mi sembra tutto surreale. Sono le due di notte, mi è sembrato di rivivere la finale del 2012 durata quasi sei ore (Djokovic vinse contro Nadal in quella occasione, ndr). Per qualità del tennis, l'intensità: sapevo che avrei avuto una chance di vincere contro di lui solo giocando così. Aveva vinto le ultime cinque partite contro di me".
Poi anche una battuta indirizzata a Sinner: "A fine partita, a rete, l'ho ringraziato per avermi permesso di vincere almeno una volta. Ho grande rispetto per lui, è un giocatore incredibile che ti porta al limite e si merita un grande applauso. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io posso stare a quel livello".
Infine, ringraziamento al pubblico australiano: "Non posso ringraziare abbastanza il pubblico, adoro questo tipo di passione. Quella di stasera è forse la più bella atmosfera che io abbia percepito da quando gioco in Australia".