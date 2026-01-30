Djokovic: "Partita surreale, Sinner mi ha spinto al limite. Solo così potevo batterlo"

Djokovic ha resistito al mal di stomaco, alla stanchezza, alla differenza di età con il rivale, per vincere in cinque set: "Non riesco a trovare nemmeno le parole giuste, mi sembra tutto surreale. Sono le due di notte, mi è sembrato di rivivere la finale del 2012 durata quasi sei ore (Djokovic vinse contro Nadal in quella occasione, ndr). Per qualità del tennis, l'intensità: sapevo che avrei avuto una chance di vincere contro di lui solo giocando così. Aveva vinto le ultime cinque partite contro di me".