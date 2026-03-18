Scenari

Formula 1, la pausa di aprile e gli aggiornamenti: cosa può cambiare

Un mese - extra - di tempo per valutare con più attenzione i dati dei primi tre Gran Premi dell'anno, valutando interventi

di Tommaso Marcoli
18 Mar 2026 - 12:35
© Getty Images

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Vacanze di Pasqua particolarmente lunghe in Formula 1 quest'anno. Ferie non previste ma imposte: la guerra all'Iran ha richiesto una riorganizzazione del calendario, uscito dai binari inizialmente previsti. Uno scenario in divenire, perché chissà quando in quella parte di mondo smetteranno di lanciarsi missili e droni. Dopo il Giappone, i team saranno al sicuro in Europa. E sarà tempo di analisi.
Extra time
La trasferta nipponica sarà l'ultima per un bel po'. Poi via verso l'altra sponda dell'Atlantico con Miami e il suo clima tropicale pronta ad accogliere le monoposto. Su per il più mite Canada prima del Grand Tour dell'Europa. Da maggio - possiamo dirlo - si fa sul serio, con un calendario densissimo di appuntamenti e poche - salvo altri imprevisti - soste. Aprile giunge come extra time per mettersi al lavoro e studiare tutti i dati raccolti durante i primi tre GP dell'anno. Le power unit 2026 sono un inedito, di lavoro da fare ce n'è.
Interventi possibili
I test di sviluppo in pista durante la stagione restano fortemente limitati, ma le possibilità di intervento non mancano. Team come Ferrari possono sfruttare il lavoro al simulatore e in galleria del vento per evolvere soluzioni aerodinamiche come l’ala “Macarena”, mentre sul fronte power unit entra in gioco il sistema ADUO. Si tratta di un meccanismo che prevede il calcolo di un indice di prestazione del solo motore termico attraverso l’analisi dei dati telemetrici raccolti durante weekend di gara. Se il divario prestazionale rispetto al miglior motorista risulta compreso tra circa il 2% e il 4%, il costruttore ha diritto a un aggiornamento extra del motore; se supera il 4%, gli aggiornamenti concessi diventano due. Il riferimento è - ovviamente - a Mercedes.
C'è chi corre
Molto probabilmente, la maggior parte dei costruttori si ritroverà nei laboratori per valutare quali interventi e come intervenire per riprendere la stagione nel migliore dei modi. Nel frattempo - però - c'è chi lontano dalle piste proprio non sa stare. Max Verstappen - piuttosto polemico con la Formula 1, in questo momento - ha già annunciato che a metà maggio prenderà parte alle 24 ore del Nurburgring al volante di una Mercedes GT3. Lo Stop di aprile permetterà al pilota olandese di fare un po' di allenamento con due gare da 4 ore ciascuna in programma il 18 e 19 aprile. Quando la Formula 1 avrebbe dovuto correre in Arabia Saudita. 

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