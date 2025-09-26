Sinner giocherà in Coppa Davis? La scelta tra calendario, Alcaraz e il precedente del 2023

La storia di Jannik Sinner è legata a doppio filo con la Coppa Davis. Fa effetto ripensare a come era visto di questi tempi soltanto due anni fa, dopo aver fallito l'assalto al primo Slam in carriera e "disertato" la fase a gironi di Davis. In particolare le critiche per non aver risposto alle chiamate per rappresentare l'Italia furono durissime. Poi però la scelta di Jannik e il suo team si rivelò tanto impopolare quanto azzeccata: Sinner si fermò dopo la cocente sconfitta con Sasha Zverev agli Us Open per poi prendersi la scena dai quarti di Davis contro l'Olanda in avanti. In particolare nella già storica semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic: l'italiano annulla tre match point e batte per la prima volta il serbo spianato la strada degli azzurri (non prima di aver liquidato l'Australia) verso la vittoria della seconda Insalatiera nella storia. Per tanti è stato proprio quel match a far fare un "click" mentale a Jannik spingendolo al tanto atteso salto di qualità nel 2024, la stagione della consacrazione definitiva con i due Slam vinti (Australian e US Open) e il bis in Davis.