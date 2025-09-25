Giacomo Naldi incontra Jannik Sinner e guarda avanti: "Non c'è rancore, il passato non si può cambiare"

Naldi ha spiegato di aver incontrato Sinner nel corso degli ultimi mesi, confermando come i rapporti siano rimasti positivi, tanto che i due non hanno voluto tornare sulla faccenda dimostrando come il caso Clostebol sia ormai acqua passata: “Abbiamo parlato, è stato cordiale, ci siamo raccontati cose private. Al di là di tutto, resta il rapporto umano dopo un caso che ci ha coinvolto ed è stata solo una sfortunata serie di coincidenze, e ne siamo consapevoli - ha aggiunto il membro dello staff di Passaro -. Ho visto Cahill, che è sempre stato molto amabile, ho incrociato Ferrara. Io vengo dal basket, ho sempre cercato di portare anche nel team Sinner lo spirito di gruppo ed è una delle cose che più è stata apprezzata”.