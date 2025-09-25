Logo SportMediaset
Giacomo Naldi incontra Jannik Sinner e guarda avanti: "Non c'è rancore, il passato non si può cambiare"

Il fisioterapista emiliano ha parlato dell'incontro con l'altoatesino dopo la vicenda Clostebol: "È stata solo una sfortunata serie di coincidenze, rimane il rapporto umano"

25 Set 2025 - 11:11

"Anche se la collaborazione si è interrotta, non c’è nessun rancore. Quello che è successo non si può cambiare, ma bisogna voltare pagina. La vita va avanti". Giacomo Naldi è tranquillo dopo la vicenda Clostebol che lo ha portato all'addio a Jannik Sinner. Un caso mai completamente chiarito, ma che il fisioterapista emiliano sembra avere superato brillantemente tanto da essere tornato nel circuito al fianco di Francesco Passaro.

Leggi anche

Sinner mette nel mirino Alcaraz: "Sto lavorando per essere un giocatore migliore"

Nonostante i dubbi legati a quella vicenda doping, Naldi ha trovato un'accoglienza positiva sia dai tecnici che dai giocatori come Carlos Alcaraz: "Mi è venuto incontro, è stato come sempre gentilissimo, abbiamo fatto due chiacchiere ed è una cosa che mi ha fatto un piacere immenso. È tutto assolutamente tranquillo. Alla fine il tempo passa, le persone vanno avanti ognuna secondo il proprio percorso - ha spiegato il fisioterapista bolognese in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Come sono andate le cose ormai lo sanno tutti e chi non lo sa può andare a leggersi la sentenza. Non mi sono sentito osservato, è stato come riprendere il filo del discorso dove lo avevo lasciato”.

Naldi ha spiegato di aver incontrato Sinner nel corso degli ultimi mesi, confermando come i rapporti siano rimasti positivi, tanto che i due non hanno voluto tornare sulla faccenda dimostrando come il caso Clostebol sia ormai acqua passata: “Abbiamo parlato, è stato cordiale, ci siamo raccontati cose private. Al di là di tutto, resta il rapporto umano dopo un caso che ci ha coinvolto ed è stata solo una sfortunata serie di coincidenze, e ne siamo consapevoli - ha aggiunto il membro dello staff di Passaro -. Ho visto Cahill, che è sempre stato molto amabile, ho incrociato Ferrara. Io vengo dal basket, ho sempre cercato di portare anche nel team Sinner lo spirito di gruppo ed è una delle cose che più è stata apprezzata”.

Leggi anche

Ferrara torna nello staff di Sinner, Naldi sibillino: "Dirò tutto quando sarà il momento"

La vita prosegue per l'appunto e l'attenzione è rivolta ora tutta su Francesco Passaro che si sta pian piano prendendo il proprio spazio nel mondo del tennis e che punta alle posizioni più nobili della classifica ATP: "L’ho aiutato con un problema fisico che aveva avuto e abbiamo iniziato a collaborare. Quello che mi piace è che non importa quale sia il traguardo, che si tratti di uno Slam o della Top 100, tutti devono andare nella stessa direzione per raggiungerlo. Ognuno con la propria passione e la propria competenza. Ora finiremo la stagione con l’obiettivo di entrare direttamente in tabellone in Australia”. 

naldi
sinner

