ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner si ritrova dopo gli US Open e sconfigge all'esordio Marin Cilic

Sinner ha fretta di chiudere il match sbagliando così la prima in apertura di game e poi mandando fuori la seconda in risposta. Nello scambio successivo l'azzurro capisce che il colpo dell'avversario andrebbe fuori rotta pareggiando così i conti prima di forzare e riportandosi avanti. Cilic però non si arrende e colpisce a tutto braccio andando sul 40-30 e prendendosi l'occasione di una palla break, annullata con un ace. L'azzurro colpisce in serve and volley e chiude così la sfida.