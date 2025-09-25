Tennis, Sinner: "Molto contento della mia prova, sto lavorando sul servizio, a volte un po' lento"

"Ho cercato di mettere in campo molta concentrazione perché il primo turno è sempre un pericolo, molte cose possono andare male e devi ritrovare il ritmo, valutare il tempo e la velocità del campo". Così Jannik Sinner commenta la vittoria al primo turno del China Open contro Marin Cilic nella prima partita giocata dopo la finale persa agli Us Open."Oggi ho fatto una grande prova, ho cercato di prepararmi al meglio e di arrivare presto per abituarmi alle condizioni, sono molto contento di aver offerto questo genere di performance. Lui è un giocatore di alto livello, sono riuscito a brekkarlo abbastanza presto in entrambi i set e questo mi ha dato fiducia". E ancora: "Sto lavorando soprattutto al servizio in questo periodo, alle volte sono un po' lento, spero che diventi sempre più automatico. Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90 per cento sono concentrato su questo. Sono contento di poter lavorare sulle cose e di avere un grande team al mio fianco, si continua a spingere".