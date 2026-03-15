Antonelli nella storia: l'Italia torna a vincere in F1

È successo per davvero. L'Italia torna a vincere in Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, diciannovenne bolognese, trionfa in Cina. Ragazzi, non male per uno che giusto 24 ore prima è diventato il poleman più giovane di sempre, disintegrando il record di Vettel.

Bravo Andrea, danke Toto Wollf. Un italiano che trova fortuna in Germania. Vecchia storia, oggi più attuale che mai. Aveva dodici anni Kimi, quando il Team Principal della Mercedes lo ha messo sotto contratto, puntando tutto su di lui. Il futuro si costruisce in casa, un po' come fatto dalla Ferrari con Leclerc. E così, quando Hamilton ha salutato, Antonelli si è preso: la sua macchina, il suo ingegnere di pista e ora anche il suo vizio: vincere con la Mercedes.

Il club degli italiani

L'Italia sale a 44 successi in Formula 1. L'ultima volta fu Giancarlo Fisichella, 19 marzo 2006, esattamente vent'anni fa, all'epoca Antonelli non era ancora nato. Kimi diventa il sedicesimo pilota a far suonare l'Inno di Mameli sul podio di un Gran Premio. Solo due gli italiani che hanno vinto il Mondiale: Giuseppe "Nino" Farina nel 1950, l'anno dell'esordio della Formula 1 e Alberto Ascari nel '52 e '53.

