Indian Wells, un super Medvedev elimina Alcaraz: sarà lui a sfidare Sinner

Grande sorpresa nella seconda semifinale di Indian Wells. Un Daniil Medvedev in grande forma batte 2-0 (6-3 7-6) il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in semifinale e torna a disputare la finale di un torneo 1000 due anni dopo l'ultima volta. Il russo ha giocato una partita quasi perfetta, costringendo lo spagnolo a 30 errori non forzati e sfruttando tutte le palle break a disposizione, una prestazione che è anche un avvertimento per Jannik Sinner, che sarà il suo avversario nell'ultimo atto del torneo in programma alle 22.