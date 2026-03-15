Indian Wells, un super Medvedev elimina Alcaraz: sarà lui a sfidare Sinner

15 Mar 2026 - 01:32
© Getty Images

© Getty Images

Grande sorpresa nella seconda semifinale di Indian Wells. Un Daniil Medvedev in grande forma batte 2-0 (6-3 7-6) il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in semifinale e torna a disputare la finale di un torneo 1000 due anni dopo l'ultima volta. Il russo ha giocato una partita quasi perfetta, costringendo lo spagnolo a 30 errori non forzati e sfruttando tutte le palle break a disposizione, una prestazione che è anche un avvertimento per Jannik Sinner, che sarà il suo avversario nell'ultimo atto del torneo in programma alle 22.

Leggi anche

Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells

Ultimi video

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

Dalle origini pugliesi alla fede bianconera: chi è Fran Cervelli, l'uomo dietro l'exploit dell'Italbaseball

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
01:32
Indian Wells, un super Medvedev elimina Alcaraz: sarà lui a sfidare Sinner
23:38
Rugby: la Francia vince il 6 Nazioni, battuta l'Inghilterra
21:02
Paralimpiadi Milano-Cortina: Perathoner portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura
18:26
Paralimpiadi Milano-Cortina: l'Italia dell'hockey batte la Germania ed è quinta
17:57
Sei Nazioni, l'Irlanda travolge la Scozia e spera