Inter-Atalanta, oltre a Scalvini-Frattesi c'è di più? Il caso Dumfries-Ederson

Nel convulso finale di Inter-Atalanta grande polemiche della capolista per il contatto Scalvini-Frattesi non valutato come da rigore, sia da Manganiello che dal Var. Da quel che trapela, l'Aia ha valutato come sbagliata la decisione della squadra arbitrale e lo ribadirà anche a Open Var. Ma in quella stessa azione c'è un altro contatto che ha fatto molto discutere, soprattutto sui social visto che il grosso del discorso arbitrale si era concentrato proprio su Scalvini-Frattesi.