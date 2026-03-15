Inter-Atalanta, oltre a Scalvini-Frattesi c'è di più? Il caso Dumfries-Ederson

15 Mar 2026 - 11:19
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Nel convulso finale di Inter-Atalanta grande polemiche della capolista per il contatto Scalvini-Frattesi non valutato come da rigore, sia da Manganiello che dal Var. Da quel che trapela, l'Aia ha valutato come sbagliata la decisione della squadra arbitrale e lo ribadirà anche a Open Var. Ma in quella stessa azione c'è un altro contatto che ha fatto molto discutere, soprattutto sui social visto che il grosso del discorso arbitrale si era concentrato proprio su Scalvini-Frattesi.

Dopo il contatto tra il difensore e il centrocampista la palla va verso l'esterno del campo e, quando è ancora dentro l'area, se la contendono Ederson e Dumfries, che iniziano uno spalla a spalla che poi vede il brasiliano allargare la gamba sinistra sino a stendere l'avversario. Anche in questo caso Manganiello non ha valutato il contrasto come falloso, così come la sala Var che non l'ha richiamato alla review al monitor.

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