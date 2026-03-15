Kimi dal brivido alle lacrime, Hamilton lucida l'argenteria. Leclerc mastica amaro

Si era già intuito dal sabato che sir Lewis era in palla e pimpante. Terzo dietro a Russell e Leclerc nella Sprint, il sette volte iridato l'ha spuntata nel duello con il suo compagno di squadra che ha animato nella sua fase centrale il GP, cancellando nel giro di due giorni tutte le delusioni accumulate nel suo primo Mondiale vestito di rosso. La fame è tornata, la SF-26 ha margine di sviluppo, ora con Leclerc la sfida non è solo in pista ma nell corsa al ruolo di uomo-faro di Maranello...