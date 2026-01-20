Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TRA CAMPIONI

Sinner esalta Federica Brignone: "Quello che ha fatto è fenomenale, come lei quasi nessuno"

Il numero 2 del tennis mondiale alla campionessa azzurra di sci: "Le auguro il meglio alle Olimpiadi"

20 Gen 2026 - 14:49
© atp finals

© atp finals

"Quello ha fatto e quello che sta facendo Federica Brignone, a prescindere dai risultati che farà, quasi nessuno riesce a farlo. Le auguro solo il meglio alle Olimpiadi, perché so quanto ha speso in palestra per fare tutto bene. Ci sono questi fenomeni come lei e come Sofia Goggia, a cui magari è successo qualcosa prima delle gare, che hanno qualcosa in più e Federica è una di quelle". Jannik Sinner esalta la campionessa azzurra di sci nella conferenza stampa dopo la vittoria sul francese Gaston all'esordio agli Australian Open, dove è a caccia del terzo trionfo di fila. "Quello che ha passato lei - ha continuato - non possiamo paragonarlo con quello che ho avuto io nel passato. Io non ho mai avuto un infortunio tale da restare fuori per così tanto tempo. Lo sci e il tennis sono due sport totalmente diversi, perché se ti succede qualcosa durante la stagione sei fuori per tutta la stagione, mentre nel tennis se succede magari oggi qualcosa puoi tornare in campo tra due o tre mesi. Poi nel tennis c'è molto meno rischio, nello sci ti serve anche il coraggio di andare lì di nuovo al cancelletto e ti devi buttare".

Leggi anche

Brignone, rientro super: è sesta nel gigante di Plan de Corones. Fuori la Goggia

brignone
sinner

Ultimi video

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

I più visti di Tennis

Gauff vince 'grazie' a Sinner: "Capelli rossi? C'è chi va alla grandde con questo look..."

Cobolli esce subito di scena agli Australian Open, Paolini avanti in scioltezza

Tutto facile per Alcaraz all'esordio, ok anche Zverev. Subito out Venus Williams

Arnaldi si arrende contro Rublev e saluta subito gli Australian Open

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

Alcaraz e il patto per battere Sinner: "Se vinco a Melbourne mi tatuo un canguro"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:48
Gosens rivela: "Seguii il funerale di mia nonna dal telefono per giocare contro l'Inter. Poi mi feci male"
15:46
Jacobs ritrova Camossi: il ritorno della coppia d'oro olimpica
15:42
Tonolini: "Giusto togliere il rigore a Miretti in Cagliari-Juve. Buona la revisione al monitor"
15:29
Marsiglia, dall'Arsenal arriva Nwaneri in prestito
15:26
Brignone, rientro super: è sesta nel gigante di Plan de Corones. Fuori la Goggia