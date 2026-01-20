Sinner esalta Federica Brignone: "Quello che ha fatto è fenomenale, come lei quasi nessuno"

"Quello ha fatto e quello che sta facendo Federica Brignone, a prescindere dai risultati che farà, quasi nessuno riesce a farlo. Le auguro solo il meglio alle Olimpiadi, perché so quanto ha speso in palestra per fare tutto bene. Ci sono questi fenomeni come lei e come Sofia Goggia, a cui magari è successo qualcosa prima delle gare, che hanno qualcosa in più e Federica è una di quelle". Jannik Sinner esalta la campionessa azzurra di sci nella conferenza stampa dopo la vittoria sul francese Gaston all'esordio agli Australian Open, dove è a caccia del terzo trionfo di fila. "Quello che ha passato lei - ha continuato - non possiamo paragonarlo con quello che ho avuto io nel passato. Io non ho mai avuto un infortunio tale da restare fuori per così tanto tempo. Lo sci e il tennis sono due sport totalmente diversi, perché se ti succede qualcosa durante la stagione sei fuori per tutta la stagione, mentre nel tennis se succede magari oggi qualcosa puoi tornare in campo tra due o tre mesi. Poi nel tennis c'è molto meno rischio, nello sci ti serve anche il coraggio di andare lì di nuovo al cancelletto e ti devi buttare".