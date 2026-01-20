Sci, CdM: ottimo rientro per Brignone, è sesta nel gigante di Plan de Corones. Fuori la Goggia

Dopo il settimo posto della prima manche, Federica Brignone non cala d'intensità e riesce anche a migliorare la sua classifica. La sciatrice valdostana fornisce sensazioni ancora migliori nella seconda manche, lottando come una leonessa su un tracciato più rapido del precedente, e chiude in 6a posizione. L'azzurra, dopo dieci mesi senza gare, subisce solo 1"23 di ritardo dalla vincitrice dello slalom gigante di Plan de Corones e può ritenersi soddisfatta. Non è Sara Hector, prima dopo la manche iniziale, a trionfare sull'Erta di Plan de Corones. La spunta infatti l'austriaca Julia Scheib, dominatrice in gigante durante tutto l'arco della stagione e pettorale rosso nella Coppa di specialità, che chiude col miglior tempo della 2a run. Il suo tempo conclusivo, 2.19.85, la rende imprendibile per tutte le rivali: Rast cede alla pressione ed è seconda (+0.37), mentre Hector chiude terza (+0.46). Non riesce la rimonta a Mikaela Shiffrin, che manca ancora il podio in gigante ed è quarta, con un distacco di 86/100, precedendo Gasienica-Daniel (+1.01) e Brignone (+1.23). Top-10 completata da Stjernesund (+1.48), Moltzan (+1.51), Grenier (+2.24) e Della Mea, che conferma la 10a posizione della 1a manche con 2"60 di ritardo. Nella top-15 c'è anche Asja Zenere, che chiude proprio in quindicesima posizione (+3.45), conferma la sua 24a posizione invece Alice Pazzaglia (+4.84). Non avevano concluso la prima manche Sofia Goggia (subito out) e Giorgia Collomb, out invece Ghisalberti (36a), Pomare (44a) e Trocker (46a). Shiffrin manca il podio, ma resta comunque saldamente in testa alla generale di Coppa del Mondo: 973 punti per lei, che precede Rast (833) e Aicher (598).