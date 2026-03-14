Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga manda i bianconeri al quarto posto

LE STATISTICHE

Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), solo Inter (50) e Milan (42) hanno ottenuto più punti della Juventus (38 come il Napoli) in Serie A.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Kenan Yildiz è il primo giocatore della Juventus ha partecipare a 15 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni: nove reti e sei assist per il turco nel torneo in corso.

Jérémie Boga ha segnato per tre gare di fila per la prima volta in Serie A.

Kenan Yildiz (9G+6A) è uno dei tre giocatori di questa Serie A che ha segnato più di cinque gol e ha fornito più di cinque assist in questa Serie A, insieme a Federico Dimarco (6G+14A) e Nico Paz (9G+6A).

La Juventus ha vinto due partite di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2026 in Serie A (3-0 vs Sassuolo e 5-0 vs Cremonese a gennaio).

Dal suo esordio con la Juventus (inizio febbraio), solo Donyell Malen (cinque) e Rasmus Højlund (quattro) hanno segnato più gol di Jérémie Boga in Serie A (tre, come Evan Ndicka e Moise Kean).

La Juventus ha vinto cinque delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare esterne nella massima serie (7N, 6P).

La Juventus ha vinto 1-0 per la seconda volta sotto la gestione Luciano Spalletti in Serie A (1-0 vs Bologna a dicembre).

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro l’Udinese in Serie A (72) e la formazione che ha segnato più gol ai friulani (215) nella massima serie.

L’Udinese ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare nella massima serie (5V, 2N).

Fabio Miretti ha raggiunto le 100 presenze in Serie A e le 100 presenze in tutte le competizioni con la Juventus.