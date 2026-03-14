Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga manda i bianconeri al quarto posto
Terzo gol consecutivo dell'ex Sassuolo e Nizza, che firma tre punti pesantissimi. La Vecchia Signora ottiene la seconda vittoria consecutiva
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La 29a giornata consegna la vittoria della conferma alla Juventus, che dà seguito al successo sul Pisa e riesce a espugnare un campo molto ostico. In casa dell'Udinese, Spalletti opta per il falso nueve e per schierare David solo nel recupero, con Yildiz unica punta. La soluzione funziona nel primo tempo, quando la Juve aggredisce sulle fasce e il turco esce dall'area per sovrapporsi ai compagni, scambiandosi anche di posizione con Boga. Dopo qualche difficoltà iniziale, la Juventus prende il controllo del match e lo sblocca al 38', proprio dopo uno scambio di posizione: Yildiz scappa a Zarraga da ala sinistra, Boga attacca la porta da centravanti e insacca l'1-0. Nella ripresa Ekkelenkamp si divora il pari e l'Udinese, dopo aver attaccato, rischia grosso: Conceiçao si vede annullare il bis, c'era un fuorigioco di Koopmeiners. Lo sfiora anche Miretti, ma Okoye tiene in vita i suoi. Le giocate di Zaniolo, comunque, non bastano: vittoria e tre punti per la Juventus, che chiude il sabato al quarto posto con 53 punti e aspetta Como-Roma. Udinese ferma a 36 punti, fuori dalla top-10.
IL TABELLINO
UDINESE-JUVENTUS 0-1
UDINESE (3-5-2) - Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Oier Zarraga (31' st Mlacic), Ekkelenkamp (21' st Miller), Karlstrom (31' st Piotrowski), Atta (39' st Gueye), Kamara (21' st Arizala); Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Solet, Camara. All. Runjaic.
JUVENTUS (4-2-3-1) - Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (46' st Kostic); Locatelli, Thuram (5' st Koopmeiners); Conceiçao (33' st Miretti), McKennie, Boga (33' st Gatti); Yildiz (46' st David). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Milik, Adzic, Openda, Cabal. All. Spalletti.
Arbitro: Mariani.
Marcatore: 38' Boga (J).
Ammoniti: Zaniolo (U), Mlacic (U), Kelly (J), Kabasele (U).
LE STATISTICHE
Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), solo Inter (50) e Milan (42) hanno ottenuto più punti della Juventus (38 come il Napoli) in Serie A.
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Kenan Yildiz è il primo giocatore della Juventus ha partecipare a 15 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni: nove reti e sei assist per il turco nel torneo in corso.
Jérémie Boga ha segnato per tre gare di fila per la prima volta in Serie A.
Kenan Yildiz (9G+6A) è uno dei tre giocatori di questa Serie A che ha segnato più di cinque gol e ha fornito più di cinque assist in questa Serie A, insieme a Federico Dimarco (6G+14A) e Nico Paz (9G+6A).
La Juventus ha vinto due partite di fila con annesso clean sheet per la seconda volta nel 2026 in Serie A (3-0 vs Sassuolo e 5-0 vs Cremonese a gennaio).
Dal suo esordio con la Juventus (inizio febbraio), solo Donyell Malen (cinque) e Rasmus Højlund (quattro) hanno segnato più gol di Jérémie Boga in Serie A (tre, come Evan Ndicka e Moise Kean).
La Juventus ha vinto cinque delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare esterne nella massima serie (7N, 6P).
La Juventus ha vinto 1-0 per la seconda volta sotto la gestione Luciano Spalletti in Serie A (1-0 vs Bologna a dicembre).
La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro l’Udinese in Serie A (72) e la formazione che ha segnato più gol ai friulani (215) nella massima serie.
L’Udinese ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare nella massima serie (5V, 2N).
Fabio Miretti ha raggiunto le 100 presenze in Serie A e le 100 presenze in tutte le competizioni con la Juventus.