Serie B: la Samp rallenta il Venezia, il Monza piega il Palermo. Pareggia il Frosinone
I brianzoli dominano i rosanero e accorciano a -1 dalla capolista, fermata sullo 0-0 a Marassi. Rallentano i ciociari a Cesena
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La 30ª giornata di Serie B vede il pareggio del Venezia al Ferraris, dove i lagunari impattano sullo 0-0 contro la Sampdoria: può festeggiare così un esordio positivo Attilio Lombardo, subentrato a Foti. La formazione di Stroppa resta comunque capolista con 64 punti, ma vede il Monza accorciare a -1. I brianzoli battono infatti 3-0 il Palermo al Brianteo, mentre rallenta il Frosinone. I ciociari pareggiano 2-2 a Cesena, rimontati nel finale.
SAMPDORIA-VENEZIA 0-0
Il Ferraris fa da sfondo al big match tra Sampdoria e Venezia, sfida che termina 0-0. La capolista rallenta quindi in vetta alla classifica, portandosi a 64 punti, ma vedendosi avvicinare a -1 il Monza. La squadra allenata da Stroppa prova a imporre il proprio gioco in quel di Genova, ma non riesce a sfondare, nonostante un ampio possesso palla. Sorride Attilio Lombardo, che debutta con un risultato positivo sulla panchina dei blucerchiati: subentrato a Foti, la bandiera dei liguri vede così la squadra portarsi a 31 punti.
MONZA-PALERMO 3-0
Il Monza ospita il Palermo al Brianteo, dove è Petagna a portare avanti i brianzoli al 18’. L’acuto dell’ex Como sblocca quindi il risultato, con Ciurria che timbra poi il raddoppio nella ripresa per la formazione allenta da Bianco: l’ex Pordenone fa 2-0 al 63’, su assist di Azzi. Sempre il numero 7 biancorosso regala poi il passaggio vincente per il 3-0 con cui Colombo sigilla il risultato all’88’. Il Monza ritrova così la vittoria e sale a 63 punti, distanziandosi proprio dal Palermo. I rosanero di Inzaghi restano infatti a 57 punti.
CESENA-FROSINONE 2-2
Il Frosinone fa visita al Cesena e al 40’ riesce a rompere l’equilibrio grazie alla rete messa a segno da Corrado, su assist di Calò. Shpendi ha quindi una clamorosa chance per pareggiare nel recupero di primo tempo, ma fallisce il calcio di rigore del possibile 1-1. A ristabilire la parità ci pensa allora Corazza al 59’, prima del nuovo vantaggio ospite siglato da Ghedjemis al 72’. Corazza però non ci sta e al 79’ pareggia nuovamente i conti sul 2-2, festeggiando così la doppietta personale. Il Frosinone si porta a 59 punti, il Cesena a 40.
LE ALTRE PARTITE
Il Bari batte 4-1 la Reggiana: in gol Artioli (10’), Rao (16’ e 48’), Moncini (57’) e Mateus Lusuardi (89’). Il Mantova pareggia 2-2 con l’Empoli: a segno Bragantini (21’), Cella (37’), Shpendi (50’) e Saporiti (84’). La Juve Stabia fa invece 1-1 contro la Carrarese: a marcare sono Mosti (33’) e Torregrossa (rig. 77’). Il Catanzaro supera 3-1 il Padova: Alesi (18’) e Iemmello (51’ e 94’) in gol per le Aquile, Di Maggio (92’) per i veneti.