Serie B: la Samp rallenta il Venezia, il Monza piega il Palermo. Pareggia il Frosinone

Il Bari batte 4-1 la Reggiana: in gol Artioli (10’), Rao (16’ e 48’), Moncini (57’) e Mateus Lusuardi (89’). Il Mantova pareggia 2-2 con l’Empoli: a segno Bragantini (21’), Cella (37’), Shpendi (50’) e Saporiti (84’). La Juve Stabia fa invece 1-1 contro la Carrarese: a marcare sono Mosti (33’) e Torregrossa (rig. 77’). Il Catanzaro supera 3-1 il Padova: Alesi (18’) e Iemmello (51’ e 94’) in gol per le Aquile, Di Maggio (92’) per i veneti.