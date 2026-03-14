Le pagelle di Udinese-Juventus: Yildiz falso nove, ma vero dieci. Conceiçao non si prende, McKennie è ovunque serva

JUVENTUS (4-2-3-1)

Perin 6 - Praticamente mai impegnato, si limita all'ordinario. Un paio di interventi non difficili e nulla più

Kalulu 6 - Non ha troppo da patire in fase difensiva e si propone quindi in avanti con costanza in appoggio a Conceiçao. Cerca l'assist con una buona giocata, ma sia Yildiz che Thuram sono in ritardo all'appuntamento con il gol

Bremer 6,5- Dà vita a un bel duello di forza con Davis, che tiene a bada senza troppi problemi. Presenza sempre sicura al centro della difesa

Kelly 6,5 - Comincia con tre interventi rudi su Zaniolo che, dopo qualche minuto di nervosismo, decide saggiamente di girargli al largo. Bravo e puntuale in marcatura, discreto in impostazione, nel finale si perde proprio Zaniolo e rischia la frittata.

Cambiaso 5,5 - Un po' fuori dal gioco, si limita a pochissime iniziative dentro a una partita piuttosto anonima

dal 46' st Kostic sv - Ingiudicabile

Locatelli 6,5 - Regia pulita, mai brillantissima, ma certamente pulita. Scherma la difesa ed è attento nelle preventive anche interrompendo le ripartenze avversarie con qualche fallo. Prezioso, anche se non illuminante, impegna Okoye in una grande parata con un bel destro da fuori

Thuram 5,5 - Non in gran giornata, molto scolastico, poco presente in area dove la sua forza fisica sarebbe utile, discontinuo in costruzione. Frenato da un problema fisico, lascia spazio a Koopmeiners a inizio ripresa.

dal 4' st Koopmeiners 5,5 - Ha una buona occasione di testa su cross di Boga, ma non riesce a trovare la porta. Un suo fuorogioco porta all'annullamento della rete del raddoppio di Conceiçao

Conceiçao 7 - Nei primi 25 minuti gioca praticamente da solo facendo impazzire a più riprese Kristensen e Kamara, che salta regolarmente. Molto cercato dai compagni per la capacità di saltare l'avversario, sfrutta rapidità e tecnica. Nella ripresa troverebbe il meritato gol, ma la rete è annullata per fuorigioco di Koopmeiners

dal 33' st Gatti 6 - Si piazza alle spalle di Kalulu per evitare rischi nel finale.

McKennie 6,5 - Essendo il giocatore più completo della Juve è dappertutto o, per dirla diversamente, ovunque serva. Imposta, contrasta, si inserisce, sempre con grande applicazione. Insieme a Yildiz è il vero imprescindibile della squadra

Boga 7 - Si crea quasi da solo le prime due occasioni del match e lo stappa appoggiando nella porta vuota l'assist di Yildiz. Terza segnatura nelle ultime tre gare, si sta giustamente guadagnando spazio. Cresce con il passare dei minuti ed è protagonista di una ripresa importante tra dribbling, corse nello spazio e altre ottime iniziative

dal 33' st Miretti 6 - Ha l'occasione per chiudere la partita su assist del solito Yildiz, ma Okoye gli dice di no

Yildiz 7,5 - Trentacinque minuti da centravanti senza toccarla mai. Poi si sposta sulla sua zolla e in tre minuti regala a Boga la palla che sblocca la partita. Ripresa extra-lusso, tra dribbling e assist in serie per i compagni. Si capisce il tentativo di Spalletti di mettere qualità al centro dell'attacco, ma costringere Yildiz a giocare spalle alla porta contro difensori molto fisici è un delitto. Cui infatti il tecnico rimedia in corsa...

dal 46' st David sv - Ingiudicabile

All.: Spalletti 6,5 - Ha il merito di correggersi e non è poco: dopo mezzora da centravanti, riporta Yildiz nella sua posizione e pesca il jolly. Vince una partita importante e delicatissima e torna ampiamente in corsa per la zona Champions. Dopo un mese in cui sembrava aver buttato via una stagione, non è proprio una situazione da buttare



Udinese (3-5-2): Okoye 7; Ehizibue 6, Kabasele 5,5, Kristensen 5; Zarraga 5 (31' st Mlacic 5,5), Ekkelenkamp 5,5 (21'st Miller 5,5), Karlstrom 6 (31' st Piotrowski 6), Atta 5,5 (39' st Gueye sv), Kamara 5,5 (21' st Arizala 6); Zaniolo 6, Davis 5,5. All.: Runjaic 5,5