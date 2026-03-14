All’Emirates è nata la stella Dowman: “il nuovo Kakà” e il gol più giovane di sempre in Premier
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16 anni e 73 giorni. Max Dowman ha scritto la storia della Premier League segnando con la maglia dell’Arsenal il gol più giovane di sempre e presentandosi al mondo. Un altro record di precocità per il gioiello di casa Gunners, che ad agosto era diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a debuttare nel massimo campionato inglese a 15 anni e 235 giorni, ad ottobre il più giovane titolare di sempre con la maglia dell'Arsenal (15 anni e 302 giorni) e a novembre il più giovane esordiente in Champions League (15 anni e 308 giorni).
Insomma, il centrocampista/trequartista dei Gunners è un vero e proprio predestinato, il “nuovo Kakà” come lo chiamavano nelle giovanili, è cresciuto con addosso la maglia dell’Arsenal, dove è arrivato che non aveva ancora sei anni. Poi ha letteralmente bruciato le tappe fino alla prima squadra di Arteta, che stravede per lui non solo per le evidenti qualità ma soprattutto per la maturità che dimostra nonostante la giovane età.
Due mesi fa l’Arsenal gli ha fatto firmare un precontratto che gli permetterà di siglare il primo accordo da professionista al suo prossimo compleanno (il 31 dicembre), come previsto dalle regole inglesi.