All’Emirates è nata la stella Dowman: “il nuovo Kakà” e il gol più giovane di sempre in Premier

16 anni e 73 giorni. Max Dowman ha scritto la storia della Premier League segnando con la maglia dell’Arsenal il gol più giovane di sempre e presentandosi al mondo. Un altro record di precocità per il gioiello di casa Gunners, che ad agosto era diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a debuttare nel massimo campionato inglese a 15 anni e 235 giorni, ad ottobre il più giovane titolare di sempre con la maglia dell'Arsenal (15 anni e 302 giorni) e a novembre il più giovane esordiente in Champions League (15 anni e 308 giorni).