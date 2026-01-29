Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open 2026: orario e precedenti

AUSTRALIAN OPEN

Ancora loro due. Jannik Sinner e Novak Djokovic tornano a incrociare le loro racchette: in palio c'è la finale dell'Australian Open. Il teatro del match sarà ancora una volta la Rod Laver Arena di Melburne: l'appuntamento è per domani, 30 gennaio, alle 9:30 italiane. Il vincente troverà in finale uno tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, protagonisti della semifinale che andrà in scena 5 ore prima (alle 4:30 della notte in Italia).

I NUMERI DELLA RIVALITÀ SINNER-DJOKOVIC

Una rivalità, quella tra Djokovic e Sinner, che, partita dopo partita, sta diventando un classico di questo sport: quello di domani mattina sarà l'11esimo incontro tra i due. Per la quinta volta in palio ci sarà l'accesso a una finale Slam come già successo a Wimbledon (2023 Djokovic, 2025 Sinner), Roland Garros (Sinner 2025) e proprio agli Australian Open (Sinner 2024).  Oggi, dopo una prima fase in cui il serbo ha dominato, il bilancio pende a favore dell'azzurro: 6 a 4. Tutte le vittorie di Djokovic sono arrivate nei primi 5 match disputati, poi Sinner, dopo il successo nei gironi delle Finals 2023 si è sbloccato: da quel momento lo score è 6-1 in suo favore. 

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che Sinner e Djokovic si giocano l'accesso alla finale dell'Australian Open. L'ultima semifinale australiana tra i due risale al 2024: Jannik, forte della già citata vittoria alle Finals ma, soprattutto, di quella in semifinale della Davis 2023, si impose nettamente (6-1; 6-2; 6-7; 6-3). La vittoria su Djokovic fu il preludio di quella su Daniil Medvedev che consegnò il primo Slam in carriera al tennista di San Candido. Domani sarà un altro episodio di questa fantastica saga: Sinner è il chiaro favorito, ma Djokovic arriva riposato come noi mai a questa semifinale (negli ottavi non ha giocato per il ritiro di Mensik e nei quarti ha approfittato di quello di Musetti). Ci sonon tutti gli ingredienti per un grande match.

