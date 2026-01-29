Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open 2026: orario e precedenti

Una rivalità, quella tra Djokovic e Sinner, che, partita dopo partita, sta diventando un classico di questo sport: quello di domani mattina sarà l'11esimo incontro tra i due. Per la quinta volta in palio ci sarà l'accesso a una finale Slam come già successo a Wimbledon (2023 Djokovic, 2025 Sinner), Roland Garros (Sinner 2025) e proprio agli Australian Open (Sinner 2024). Oggi, dopo una prima fase in cui il serbo ha dominato, il bilancio pende a favore dell'azzurro: 6 a 4. Tutte le vittorie di Djokovic sono arrivate nei primi 5 match disputati, poi Sinner, dopo il successo nei gironi delle Finals 2023 si è sbloccato: da quel momento lo score è 6-1 in suo favore.