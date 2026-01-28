Sinner contro Djokovic nella semifinale di Melbourne: l'italiano è avanti 6-4 (8-4 con il Six Kings Slam)

© Getty Images
Una sfida affascinante con Jannik che può allungare il proprio vantaggio negli scontri con Nole
Svanito il sogno del derby italiano con Musetti, Jannik Sinner dovrà vedersela con Nole Djokovic, nell'ennesimo scontro con il mostro sacro ormai in declino. Salvato dall'infortunio del carrarino nei quarti, il serbo si troverà di fronte l'altoatesino per la dodicesima volta in carriera, se si conta il torneo esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita.
Gli ultimi cinque incroci ufficiali sono stati tutti a favore di Sinner: la semifinale della Coppa Davis 2023 (annullando tre match-point consecutivi), le tre semifinali Slam (Australian Open nel 2024, Roland Garros e Wimbledon nel 2025), l’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai nel 2024. A cui vanno aggiunte le due semifinali di Riad nel 2004 e nel 2005.
Gli ultimi momenti d'oro di Djokovic contro Jannik risalgono al 2023, con la semifinale di Wimbledon e la finale delle ATP Finals, anche se l’azzurro aveva prevalso nella fase a gironi, in quello che fu il suo primo successo in carriera contro il serbo. Vinti da Nole anche i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 e i quarti di finale a Wimbledon nel 2022.