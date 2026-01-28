I PRECEDENTI

Sinner contro Djokovic nella semifinale di Melbourne: l'italiano è avanti 6-4 (8-4 con il Six Kings Slam)

Una sfida affascinante con Jannik che può allungare il proprio vantaggio negli scontri con Nole

28 Gen 2026 - 12:25
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Svanito il sogno del derby italiano con Musetti, Jannik Sinner dovrà vedersela con Nole Djokovic, nell'ennesimo scontro con il mostro sacro ormai in declino. Salvato dall'infortunio del carrarino nei quarti, il serbo si troverà di fronte l'altoatesino per la dodicesima volta in carriera, se si conta il torneo esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita. 

Gli ultimi cinque incroci ufficiali sono stati tutti a favore di Sinner: la semifinale della Coppa Davis 2023 (annullando tre match-point consecutivi), le tre semifinali Slam (Australian Open nel 2024, Roland Garros e Wimbledon nel 2025), l’atto conclusivo del Masters 1000 di Shanghai nel 2024. A cui vanno aggiunte le due semifinali di Riad nel 2004 e nel 2005.

Gli ultimi momenti d'oro di Djokovic contro Jannik risalgono al 2023, con la semifinale di Wimbledon e la finale delle ATP Finals, anche se l’azzurro aveva prevalso nella fase a gironi, in quello che fu il suo primo successo in carriera contro il serbo. Vinti da Nole anche i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 e i quarti di finale a Wimbledon nel 2022.

Leggi anche

Dramma Musetti: va avanti 2-0 con Djokovic, ma poi è costretto al ritiro

sinner
djokovic
melbourne

Ultimi video

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan

I più visti di Tennis

Jannik Sinner

Jannik Sinner e le polemiche social: perché il tetto non è stato un aiuto ma un obbligo

Sinner e Musetti

Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic, orari e programma: ma occhio al termometro

Sinner vince 3-0 il derby con Darderi e conquista i quarti a Melbourne

La delusione di Musetti: "Stavo giocando il miglior tennis della mia vita, uscire così è doloroso"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Alcaraz agli AusOpen 2026

Rullo compressore Alcaraz: 3-0 a De Minaur e prima semifinale a Melbourne

Notizie del giorno
Vedi tutti
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1
14:04
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1
Nuovo sport per Thomas Muller...
14:22
Nuovo sport per Thomas Muller...
14:22
Ufficiale, Cragno è il nuovo portiere del Sudtirol
14:21
F1, Hamilton: "Inizio davvero produttivo, tra me e Charles fatti 120 giri senza problemi importanti"
Mai visto nulla del genere!
14:10
Mai visto nulla del genere!