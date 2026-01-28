Tennis, Australian Open: sfortuna per Musetti, si ritira contro Djokovic

Sembra regnare una maledizione intorno a Lorenzo Musetti, che diventa nuovamente protagonista di uno sfortunato infortunio durante la sua cavalcata in uno Slam. Esattamente com'era successo durante il Roland Garros, quando si ritirò nelle semifinali contro Alcaraz, Lorenzo si fa male negli Australian Open e abbandona ai quarti di finale. Questa volta la sfortuna è doppia, visto che l'azzurro era nettamente in vantaggio sul serbo al momento del ko per un problema alla gamba. Il match ci aveva infatti regalato un grandissimo Musetti, capace di mettere alle corde Djokovic per tutto l'arco dei primi due parziali. Efficace, vario nei colpi e dal grande ritmo, il toscano non aveva lasciato scampo al serbo nel primo parziale e l'aveva vinto per 6-4.