Lazio, caos Romagnoli: non si allena e vuole l'Al Sadd

29 Gen 2026 - 12:00

A Formello continua a tenere banco il caso Romagnoli: il difensore, ormai un separato in casa, ha saltato le ultime sedute d'allenamento, scosso dal blocco del suo trasferimento all'Al Sadd. Dietro lo stop ci sarebbe l'ennesimo braccio di ferro tra Lotito e Sarri: il presidente ha rimesso la decisione nelle mani del tecnico, che però si rifiuta di fare da scudo alla società dopo le recenti tensioni interne. Con il mercato in Qatar agli sgoccioli e un contratto da 18 milioni che rischia di sfumare, il giocatore sembra pronto alla linea dura, tra possibili certificati medici e l'assenza quasi certa per la sfida contro il Genoa. Una situazione paradossale che costringe Sarri all'emergenza totale in difesa, con la coppia obbligata Gila-Provstgaard pronta a scendere in campo. Lo scrive Il Messaggero.

