ATLETICA

Simonelli: a Miramas il debutto stagionale sui 60 ostacoli

Dopo una prima uscita sui 60 piani il campione europeo dei 110 h prova la condizione sugli ostacoli verso i mondiali di Torun

di Redazione Sprintnews
29 Gen 2026 - 12:27
© Grana/Fidal

Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli a Roma 2024 ma anche argento mondiale indoor sui 60 ostacoli a Glasgow nello stesso anno, debutterà domani 30 gennaio su quest'ultima specialità a Miramas in Francia nell'Elite Indoor Track Meeting, per quello che sarà il primo importante test al fine di verificare la sua condizione nell'ottica di presentarsi ai mondiali indoor di Torun a marzo al meglio, dopo che nella passata stagione aveva sfiorato il podio in quelli di Nanchino chiudendo la finale in quarta posizione, ma reduce da un infortunio a inizio della preparazione.

Il 23enne ostacolista romano, sicuramente uno dei volti simbolo della nuova generazione dell’atletica italiana, ha già mostrato in ogni caso di stare bene nella prima gara della stagione sui 60 piani ad Ancona, vinti con il tempo di 6"66, al ritorno da un periodo di raduno a Tenerife con il suo gruppo capitanato da Giorgio Frinolli e di cui fa parte anche Zaynab Dosso, ma la gara di domani sarà importante perché la prima sul suo terreno preferito degli ostacoli e potrà dare importanti indicazioni.

Ricordiamo come il 2024 abbia rappresentato l'anno della sua definitiva esplosione a livello internazionale, con record italiani nelle sue due specialità all'aperto e al coperto più volte battuti, e fissati proprio in occasione dei suoi due più importanti risultati agonistici, con il 7"43 sui 60 H realizzato in occasione del secondo posto nella finale mondiale indoor di Glasgow 2024, e il 13"05 sui 110 H del trionfo europeo di Roma pochi mesi dopo nello stadio olimpico della sua città, con la piccola delusione di aver mancato la finale olimpica a Parigi per essersi sbilanciato dopo un contatto con un ostacolo.

© Grana/Fidal

Nella gara dei 60 H di Miramas oltre al primatista italiano ci sarà anche un altro azzurro, il 21enne Oliver Mulas che pochi giorni fa ha portato il suo personale sulla distanza indoor a 7"76, mentre al femminile sempre sugli ostacoli veloci gareggerà un'altra allieva di Frinolli, la 27enne Elisa Di Lazzaro, al debutto assoluto in stagione forte di un personale di 8"04.

Nelle altre gare dell'evento Silver di World Indoor Tour, da evidenziare la presenza nel salto con l'asta donne della 32enne Elisa Molinarolo, accreditata di un personale di 4,70 realizzato nel 2024 in occasione del sesto posto nella finale olimpica di Parigi, che ha ottenuto quale miglior misura nel 2026 4.40, ma anche dell'altra azzurra Virginia Scardenzan, mentre tra gli uomini sempre nell'asta sarà impegnato Matteo Oliveri e infine, negli 800 donne, gareggerà Alexandra Almici.

simonelli
lorenzo simonelli
ostacoli

