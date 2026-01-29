Simonelli: a Miramas il debutto stagionale sui 60 ostacoli

Il 23enne ostacolista romano, sicuramente uno dei volti simbolo della nuova generazione dell’atletica italiana, ha già mostrato in ogni caso di stare bene nella prima gara della stagione sui 60 piani ad Ancona, vinti con il tempo di 6"66, al ritorno da un periodo di raduno a Tenerife con il suo gruppo capitanato da Giorgio Frinolli e di cui fa parte anche Zaynab Dosso, ma la gara di domani sarà importante perché la prima sul suo terreno preferito degli ostacoli e potrà dare importanti indicazioni.