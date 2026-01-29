Tesla shock: produrrà robot al posto delle auto

Per Tesla si chiude un’epoca. Le Model S e Model X, le due vetture che hanno costruito l’immaginario del marchio e accompagnato l’ascesa di Elon Musk, escono di scena senza eredi. A Fremont, lo stabilimento simbolo della prima fase industriale dell’azienda, il loro posto non sarà occupato da nuove auto, ma dai robot umanoidi Optimus.

Il tramonto delle ammiraglie

Lanciata nel 2012, la Model S è stata l’auto che ha dimostrato al mondo che un’elettrica poteva essere desiderabile, veloce e tecnologicamente avanzata. La Model X ne ha ampliato il perimetro, portando lo stesso concetto nel mondo dei Suv premium. Ma il tempo, per entrambe, si è fermato. Prezzi elevati, aggiornamenti marginali e una gamma sempre più concentrata su Model 3 e Model Y hanno progressivamente svuotato di senso la loro presenza a listino.

Dalle auto ai robot

La vera notizia, però, non è l’addio alle vetture, ma ciò che arriva al loro posto. A Fremont prende forma una linea dedicata a Optimus, il robot umanoide che Tesla considera il primo prodotto non automobilistico destinato alla produzione di massa. Un progetto che richiede una filiera completamente nuova e che segna il definitivo spostamento del baricentro aziendale verso intelligenza artificiale, automazione e guida autonoma. Auto come Cybercab, software come l’FSD e investimenti incrociati con xAI disegnano un futuro in cui il veicolo non è più il fine, ma solo uno dei mezzi.