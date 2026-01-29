Milan e Al Hammadi Holding con MilanLab per il futuro della medicina sportiva in Arabia

29 Gen 2026 - 12:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

AC Milan e Al Hammadi Holding annunciano l’avvio di una collaborazione di lungo periodo che, per la prima volta nella storia del Club, porta il modello MilanLab al centro di una partnership internazionale. L’obiettivo è di promuovere l’innovazione della medicina sportiva in Arabia Saudita e contribuire agli obiettivi di Saudi Vision 2030 in ambito di salute, benessere e sviluppo delle competenze.

MilanLab è il centro d’eccellenza e il cuore dell’innovazione nella ricerca e sviluppo applicata alla performance e alla medicina sportiva del Club rossonero. Dopo aver rivoluzionato il settore del calcio nei primi anni 2000 grazie a un approccio pionieristico alla raccolta dei dati sanitari e sportivi, dal 2021 ha intrapreso un forte percorso di rinnovamento globale a carattere scientifico per l’analisi e l’utilizzo delle informazioni a supporto della gestione medica e prestazionale degli atleti.

Al Hammadi Holding, tra i principali operatori sanitari in Arabia Saudita e nuovo Official Medical & Rehabilitation Partner e Regional Partner di AC Milan nel Paese, intende far leva sulle competenze tecniche e sull’expertise dei professionisti rossoneri per costruire professionalità, metodologie, protocolli operativi e una cultura scientifica evidence-based ispirata al modello MilanLab. La collaborazione porterà alla creazione del primo polo d’eccellenza saudita dedicato a medicina sportiva, riabilitazione, ritorno all’attività e miglioramento delle performance. Una clinica che sarà un nuovo punto di partenza per poi estendere ulteriormente l’impatto del progetto sul territorio e contribuire in modo concreto allo sviluppo del sistema sanitario locale.

La partnership rafforza il posizionamento e il radicamento del brand rossonero in un territorio strategico per AC Milan che, secondo i dati GWI, è il club italiano con il maggior numero di tifosi in Arabia Saudita. In questa direzione si inserisce anche la recente inaugurazione di una nuova AC Milan Academy a Jeddah, investimento di lungo periodo orientato alla creazione di valore sportivo, educativo e sociale.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di iniziare questo percorso al fianco di Al Hammadi Holding, una partnership che guarda al futuro fondandosi sull’unicità e l'expertise di MilanLab. Un modello che rispecchia la capacità del nostro Club di innovare costantemente e settare nuovi standard con autorevolezza e competenza. Questa collaborazione testimonia la rilevanza strategica per il Milan di un mercato chiave come quello dell'Arabia Saudita, rafforzando la presenza rossonera nel territorio mediorientale, ricco di passione per i nostri colori e di realtà con cui abbiamo costruito connessioni profonde”.

Mohammed Saleh Al Hammadi, CEO di Al Hammadi Holding, ha commentato: “Con oltre quarant’anni di leadership nel settore sanitario saudita, Al Hammadi è impegnata a promuovere l’innovazione ed elevare gli standard di assistenza nel Regno. Ospitare questo centro di eccellenza all’interno di uno dei nostri ospedali di nuova generazione rappresenta un passo significativo verso la definizione del futuro della medicina sportiva e della riabilitazione in Arabia Saudita. Collaborando con AC Milan e integrando la metodologia di MilanLab, contiamo di sviluppare competenze locali, formare talenti specializzati e sostenere gli obiettivi della Vision 2030 in ambito sanitario, del benessere e dello sviluppo del capitale umano”

