Milan e Al Hammadi Holding con MilanLab per il futuro della medicina sportiva in Arabia

MilanLab è il centro d’eccellenza e il cuore dell’innovazione nella ricerca e sviluppo applicata alla performance e alla medicina sportiva del Club rossonero. Dopo aver rivoluzionato il settore del calcio nei primi anni 2000 grazie a un approccio pionieristico alla raccolta dei dati sanitari e sportivi, dal 2021 ha intrapreso un forte percorso di rinnovamento globale a carattere scientifico per l’analisi e l’utilizzo delle informazioni a supporto della gestione medica e prestazionale degli atleti.