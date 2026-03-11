VENTI DI GUERRA

Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che l'Iran è benvenuto al Mondiale"

Il numero 1 della Fifa incontra il presidente Usa e discute della crisi in Medio Oriente

11 Mar 2026 - 09:17
videovideo

"Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran e' benvenuta al Mondiale". Lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa per fare il punto sull'avvicinamento alla Coppa del Mondo di calcio 2026, in programma dal 14 giugno in Usa, Messico e Canada.

l Mondiale "unirà le persone", e Gianni Infantino "ringrazia sinceramente Trump per il suo sostegno" nel ribadire che il calcio "unisce il mondo". Si chiude cosi' l'incontro che Gianni Infantino ha avuto alla Casa Bianca col presidente Usa, Donald Trump, per discutere della "situazione in Iran", e nel quale Trump ha ribadito alla Fifa che "la nazionale Iran e' benvenuta" al Mondiale. Nella serata di Washington, scrive Infantino suoi suoi social, "ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo e del crescente entusiasmo in vista dell'inizio, previsto tra soli 93 giorni. Abbiamo anche parlato della situazione attuale in Iran - sottolinea Infantino - e del fatto che la nazionale iraniana si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo. Durante i colloqui, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti".

Il bombardamento dell'Iran da parte di Usa e Israele e la guerra in Medio Oriente ha messo fortemente in discussione la partecipazione dell'Irana al Mondiale. "Abbiamo tutti bisogno di un evento come la coppa del Mondo Fifa per unire le persone, ora più che mai - aggiunge Infantino - e ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo", la conclusione del presidente Fifa, che ribadisce il legame forte con Trump. Al presidente Usa, Infantino ha assegnato tra le polemiche il premio Fifa per la pace, lo scorso dicembre.

