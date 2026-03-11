Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che l'Iran è benvenuto al Mondiale"

l Mondiale "unirà le persone", e Gianni Infantino "ringrazia sinceramente Trump per il suo sostegno" nel ribadire che il calcio "unisce il mondo". Si chiude cosi' l'incontro che Gianni Infantino ha avuto alla Casa Bianca col presidente Usa, Donald Trump, per discutere della "situazione in Iran", e nel quale Trump ha ribadito alla Fifa che "la nazionale Iran e' benvenuta" al Mondiale. Nella serata di Washington, scrive Infantino suoi suoi social, "ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere dello stato di avanzamento dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo e del crescente entusiasmo in vista dell'inizio, previsto tra soli 93 giorni. Abbiamo anche parlato della situazione attuale in Iran - sottolinea Infantino - e del fatto che la nazionale iraniana si è qualificata per partecipare alla Coppa del Mondo. Durante i colloqui, il presidente Trump ha ribadito che la nazionale iraniana è ovviamente benvenuta a partecipare al torneo negli Stati Uniti".