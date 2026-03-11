Oggetti

La valigia Porsche in alluminio che costa 5 mila euro

Ispirata alla 911 Targa, ne mima il rumore di chiusura della portiera

di Redazione Drive Up
11 Mar 2026 - 09:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se siete appassionati - o meglio, clienti - Porsche e volete un set di valigie coordinato con la vostra 911 Targa, la risposta ai vostri desideri è già nel catalogo del marchio tedesco. Tre trolley realizzati in alluminio (Roadster Aluminum Trolley) ispirati all'automobile sportiva più famosa del mondo ma disponibili a un prezzo di circa 5 mila euro.

Le valigie Porsche in alluminio da 5 mila euro

1 di 4
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Imita la portiera
Sicuramente non un prezzo ragionevole per delle valigie, sebbene il meccanismo di chiusura sia stato ingegnerizzato in modo da replicare l'esatta consistenza e il preciso rumore della portiera che si richiude su una 911. Non è soltanto questo a renderle "speciali": l'alluminio utilizzato e il processo di stampa 3D sono i medesimi che Porsche utilizza nella sua linea di produzione per i veicoli. I colori disponibili sono il grigio e il nero.
Ma ci stanno?
L'offerta di Porsche si articola su tre trolley di diverse dimensioni (small, medium, large) ognuno con quattro ruote che garantiscono una "marcia liscia e silenziosa". La maniglia è rivestita in pelle così che l'impugnatura sia la più comoda possibile. Tuttavia, Porsche non chiarisce quanti e quali dei trolley entrino nel bagagliaio anteriore di una 911, probabilmente soltanto il più piccolo. Se avete una Cayenne e una Panamera, questo problema non esiste. Ma il rumore della chiusura della portiera potrebbe essere diverso.

Ti potrebbe interessare

videovideo
valigia
porsche
euro

Ultimi video

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

02:29
R4 SRV LAMBORGHINI MIURA 60° ANNIVERSARIO OK

Lamborghini Miura: 60 anni da supercar

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:15
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

00:55
GMC Hummer EV

GMC Hummer EV

02:24
Peugeot 3008 Plug-in hybrid

Peugeot 3008 Plug-in hybrid

01:13
Una nuova dimensione per Hennessey

Una nuova dimensione per Hennessey

02:02
Svelata la nuova Cupra Born a Milano

Svelata la nuova Cupra Born a Milano

15:35
La puntata del 5 marzo #DriveUp

La puntata del 5 marzo #DriveUp

15:54
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

01:22
Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

02:33
Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

02:01
Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

02:29
Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

02:00
Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

I più visti di Drive Up

Perché sulle auto non c'è più la ruota di scorta?

La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro

Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

La nuova Renault Clio è già un successo: exploit di ordini

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:52
Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente
10:46
Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta
10:41
Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio
10:36
Scontro tra Honda e Aston Martin: "Perplessi dalle parole di Newey"
10:36
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid