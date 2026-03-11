La valigia Porsche in alluminio che costa 5 mila euro

Imita la portiera

Sicuramente non un prezzo ragionevole per delle valigie, sebbene il meccanismo di chiusura sia stato ingegnerizzato in modo da replicare l'esatta consistenza e il preciso rumore della portiera che si richiude su una 911. Non è soltanto questo a renderle "speciali": l'alluminio utilizzato e il processo di stampa 3D sono i medesimi che Porsche utilizza nella sua linea di produzione per i veicoli. I colori disponibili sono il grigio e il nero.

Ma ci stanno?

L'offerta di Porsche si articola su tre trolley di diverse dimensioni (small, medium, large) ognuno con quattro ruote che garantiscono una "marcia liscia e silenziosa". La maniglia è rivestita in pelle così che l'impugnatura sia la più comoda possibile. Tuttavia, Porsche non chiarisce quanti e quali dei trolley entrino nel bagagliaio anteriore di una 911, probabilmente soltanto il più piccolo. Se avete una Cayenne e una Panamera, questo problema non esiste. Ma il rumore della chiusura della portiera potrebbe essere diverso.