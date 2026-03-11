Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta
A Houston finisce 8-6 per gli Azzurri nel girone del World Baseball Classic
A Houston, l'Italia ha fatto la storia. Battendo per 8-6 gli Stati Uniti nel girone del World Baseball Classic, la nazionale di Francisco Cervelli ha ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball tricolore. Sebbene non si sia trattato della prima vittoria contro gli Usa, mai gli Azzurri avevano sconfitto gli Usa con in campo tutti giocatori della Major League Baseball, e mai a questo livello.
L'Italia è andata in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno. Comunque andrà il percorso azzurro al Classic - decisiva sarà la partita contro il Messico - , questa serata texana resterà indimenticabile.
