Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

L'Italia è andata in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone, e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge, niente meno. Comunque andrà il percorso azzurro al Classic - decisiva sarà la partita contro il Messico - , questa serata texana resterà indimenticabile.