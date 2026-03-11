Pazzesco Bam Adebayo: 83 punti contro i Wizards, superati gli 81 di Bryant
Davanti al giocatore dei Miami Heat c'è solo il mitico Champerlain a quota 100
Nottata storica per Bam Adebayo, che nella vittoria dei suoi Heat su Washington segna 83 punti, superando così gli 81 di Kobe Bryant e piazzandosi solo dietro ai leggendari 100 di Wilt Chamberlain. Per il centro di Miami la sfida contro gli Wizards segna anche il record assoluto di tiri liberi segnati (36) e tentati (43), mentre le 22 triple tentate lo mettono al 3° posto nella specifica classifica.
Il tabellino personale di Adebayo destinato a entrare nei libri di storia del gioco: 83 punti, 9 rimbalzi, 3 assist, 2 palle rubate, 2 stoppate, 20/43 dal campo, 7/22 da tre e 36/43 dalla lunetta in poco meno di 42 minuti totali giocati.
"Mi sembra pazzesco"
"Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco". Così Bam Adebayo nel commentare la sua serata indimenticabile durante la quale ha segnato 83 punti, score da record secondo solo a Wilt Chamberlain (realizzò 100 punti nel 1962), nella partita vinta dai Miami Heat per 150-129 sui Washington Wizards. "Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre". Il record personale di Adebayo, prima di lunedì, era di 41 punti, score superato all'intervallo. Adebayo ha iniziato con 31 punti nel primo quarto e non ha mai smesso di segnare. Era a 43 all'intervallo, 62 alla fine del terzo quarto. E poi è arrivato il quarto quarto.
"Bam bam bam", ha scritto sui social media l'ex ala degli Heat LeBron James. James deteneva il record degli Heat in una singola partita di 61 punti, stabilito il 3 marzo 2014. Ora è al secondo posto nella classifica a squadre, con un ampio margine. Il precedente record Nba di questa stagione era di 56 punti, realizzato da Nikola Jokic per Denver contro Minnesota la notte di Natale. L'ultimo giocatore ad aver totalizzato 62 punti nei primi tre quarti è stato Bryant, che ne aveva segnati esattamente altrettanti prima del quarto per i Los Angeles Lakers contro Dallas il 20 dicembre 2005.
Gli altri risultati
Victor Wembanyama ha segnato 39 punti nella vittoria dei San Antonio Spurs sui Boston Celtics (125-116), uno scontro tra le seconde teste di serie di ciascuna conference che potrebbe essere un'anteprima delle finali NBA di questa stagione. De'Aaron Fox ha contribuito con 25 punti, Stephon Castle ha chiuso con 18 punti e Devin Vassell ne ha aggiunti 14. Per Boston, Derrick White ha segnato 34 punti, mentre Jayson Tatum ne ha aggiunti 24 e Ron Harper Jr. 22 dalla panchina. Nella lotta a quattro per il terzo posto nella Western Conference, Rockets e Lakers si sono entrambi assicurati la vittoria.
I Rockets hanno dominato i Toronto Raptors in casa (113-99), grazie a Kevin Durant (29 punti) e Amen Thompson (23 punti). In classifica, sono davanti ai Lakers, che hanno lo stesso numero di vittorie (40) ma una sconfitta in più (25), lo stesso record ora dei Minnesota Timberwolves, battuti a Los Angeles (120-106). Luka Doncic ha registrato una tripla doppia (31 punti, 11 rimbalzi, 11 assist) per la squadra di casa, mentre il suo compagno di squadra Austin Reaves ha aggiunto 31 punti.