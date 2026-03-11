Pazzesco Bam Adebayo: 83 punti contro i Wizards, superati gli 81 di Bryant

"Wilt, io, poi Kobe. Sembra pazzesco". Così Bam Adebayo nel commentare la sua serata indimenticabile durante la quale ha segnato 83 punti, score da record secondo solo a Wilt Chamberlain (realizzò 100 punti nel 1962), nella partita vinta dai Miami Heat per 150-129 sui Washington Wizards. "Per me, si trattava solo di rimanere calmo, di rimanere concentrato e di capire che potevo puntare a qualcosa di speciale. Non pensavo che sarebbero stati 83. Ma vivere questo momento è surreale, perché come ho detto, amico, poterlo fare a casa, davanti a mia madre, davanti alla mia gente, davanti ai tifosi di casa, è un segno nella storia che sarà ricordato per sempre". Il record personale di Adebayo, prima di lunedì, era di 41 punti, score superato all'intervallo. Adebayo ha iniziato con 31 punti nel primo quarto e non ha mai smesso di segnare. Era a 43 all'intervallo, 62 alla fine del terzo quarto. E poi è arrivato il quarto quarto.