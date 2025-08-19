Tennis, Paolini ko in finale contro Swiatek a Cincinnati

© Getty Images
© Getty Images
L'azzurra ha ceduto per 7-5 6-4 alla 24enne polacca
© Getty Images
© Getty Images
Jasmine Paolini ha perso la finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati contro Iga Swiatek. La 29enne toscana ha ceduto per 7-5 6-4 alla 24enne polacca. Con questo secondo posto a Cincinnati la Paolini sale oggi dalla nona all'ottava posizione della classifica Wta, mentre la Swiatek scavalca l'americana Coco Gauf e diventa la n.2 al mondo dietro alla bielorussa Aryna Sabalenka. Per la tennista polacca quello in Ohio è il 24mo trofeo in carriera, l'11mo nella categoria WTA 1000 (meglio di lei solo Serena Williams, con 13 titoli). E' la sesta volta in altrettanti incontri che la Paolini non riesce a superare la Swiatek.
Si chiude così in modo molto amaro il Masters 1000 di Cincinnati per l'Italia: dopo il ritiro di Sinner nella finale maschile, il ko di Jasmine Paolini in quella femminile. A fare festa alla fine è Iga Swiatek, che fa 24 titoli in carriera in singolo grazie al 7-5, 6-4 rifilato all'azzurra, che perde contro la polacca la seconda finale: la prima era stata al Roland Garros 2024, con un netto 6-1, 6-2 per l'attuale regina di Wimbledon. Stavolta il divario e meno netto e considerando il 3-0 con cui parte Paolini, questo ko sa di beffa. Come contro Kudermetova in semifinale, però, Jasmine ha un momento di blackout e Swiatek ne approfitta per prendersi cinque game di fila. Sul 5-3, però, non riesce a servire per il match, con l'italiana che annulla un set point e risale sul 5-5. Purtroppo, però, la polacca trova il contro break e, al secondo tentativo, non sbaglia: il primo set si chiude dunque sul 7-5.
Nel secondo set, continuano i botta e risposta sul turno di servizio: il primo dei cinque break va a Swiatek, ma Paolini risponde e si va sul 2-2. Qui, però, l'italiana perde due volte consecutivamente il turno in battuta, così la regina di Wimbledon si porta prima sul 3-2, poi sul 5-3. Nulla da fare: Jasmine riesce solo a rimandare l'inevitabile, perché al momento di servire per il match Iga Swiatek chiude sul 7-5, 6-4 dopo poco meno di due ore di gioco. Dopo le due semifinali nel 2023 e nel 2024, arriva la prima vittoria a Cincinnati per la polacca, mentre sfuma il quarto titolo in singolare per Paolini, comunque protagonista di una splendida cavalcata fino alla finalissima.
© x
© x
Commenti (0)