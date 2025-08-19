Tennis, Paolini ko in finale contro Swiatek a Cincinnati

Si chiude così in modo molto amaro il Masters 1000 di Cincinnati per l'Italia: dopo il ritiro di Sinner nella finale maschile, il ko di Jasmine Paolini in quella femminile. A fare festa alla fine è Iga Swiatek, che fa 24 titoli in carriera in singolo grazie al 7-5, 6-4 rifilato all'azzurra, che perde contro la polacca la seconda finale: la prima era stata al Roland Garros 2024, con un netto 6-1, 6-2 per l'attuale regina di Wimbledon. Stavolta il divario e meno netto e considerando il 3-0 con cui parte Paolini, questo ko sa di beffa. Come contro Kudermetova in semifinale, però, Jasmine ha un momento di blackout e Swiatek ne approfitta per prendersi cinque game di fila. Sul 5-3, però, non riesce a servire per il match, con l'italiana che annulla un set point e risale sul 5-5. Purtroppo, però, la polacca trova il contro break e, al secondo tentativo, non sbaglia: il primo set si chiude dunque sul 7-5.