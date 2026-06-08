Tennis

Sinner al San Raffaele: accertamenti programmati dopo il malore di Parigi

L'azzurro si trova in ospedale per degli esami necessari in vista di Wimbledon

08 Giu 2026 - 12:43
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Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione ai Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati

Come riferito da La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti "necessari" dopo quanto accaduto contro Cerundolo. Dopo la grande delusione di Parigi, il numero 1 al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo, Sinner non giocherà nè ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese. 

Nel corso della carriera, Jannik ha dovuto affrontare diversi infortuni. Nel 2022, un problema all'anca lo mette fuori dai giochi contro Tsitsipas ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Due anni dopo, lo stesso guaio lo condiziona sia a Montecarlo che a Madrid, dove si ritira prima dei quarti contro Auger-Aliassime

L'azzurro ha dovuto combattere con il suo fisico anche negli Slam: agli Australian Open, sia nel 2025 che nel 2026, Sinner accusa dei problemi a causa del caldo, mentre l'anno scorso a Wimbledon un problema al gomito destro sembra costringerlo al ritiro contro Dimitrov, salvo poi recuperare e approdare in semifinale a causa del forfait del bulgaro. 

Sinner era atteso al J Medical, ma ha deciso di cambiare programma rivolgendosi così alla struttura milanese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli allenamenti del numero 1 al mondo dovrebbero riprendere questo mercoledì a Montecarlo

Roland Garros, la sconfitta di Sinner sui siti internazionali: "Notizia bomba, il caldo elimina il n.1"

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© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"

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