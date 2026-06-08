Berrettini tira un sospiro di sollievo dopo il ritiro a Parigi: "Nessuna lesione, punto a Wimbledon"

Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. A confermarlo è lo stesso tennista romano sui propri profili social: "Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative!".