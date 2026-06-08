Berrettini tira un sospiro di sollievo dopo il ritiro a Parigi: "Nessuna lesione, punto a Wimbledon"
L'annuncio arriva direttamente dal tennista romano sui social: "Ho lasciato il Roland Garros col sorriso grazie alle splendide partite giocate"
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Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. A confermarlo è lo stesso tennista romano sui propri profili social: "Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative!".
Il prossimo obiettivo è quindi già definito: "Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile", ha detto Berrettini, che ha poi ringraziato chi lo ha sostenuto nel suo percorso positivo a Parigi.
"In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un'ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco", la chiusura del classe 1996.