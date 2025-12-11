Musetti: "Spero in un 2026 da terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz"

E proprio in vista delle prossime sfide Musetti non si tira indietro nel duello serratissimo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Spero di poter essere io il terzo incomodo, so che in questo momento e quest'anno si è vista la distanza non solo con me ma con tutti gli altri giocatori - ha proseguito il carrarino -. Loro erano sicuramente un gradino sopra tutti quest'anno". "Il fatto di lavorare e aggiungere persone importanti al mio team è volto a colmare quel gap evidente, mi auguro in futuro di poterci riuscire", ha continuato Musetti mostrando di approcciare la stagione con grandi aspettative e ambizione.