Musetti: "Spero in un 2026 da terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz"

"Ho aggiunto alla mia squadra una figura importante, quella di José Perlas, per colmare il gap visto quest'anno con loro due"

di Stefano Ronchi
11 Dic 2025 - 19:10

Lorenzo Musetti suona la carica in vista della stagione 2026. "Ho aggiunto alla mia squadra una figura importante, quella di José Perlas, che reputo possa dare qualcosa in più al mio team - ha spiegato il tennista azzurro a margine dei Gazzetta Awards a Milano -. Sicuramente il lavoro congiunto credo possa portare a passi in avanti". "Abbiamo iniziato da poco la preparazione invernale, stiamo lavorando tanto e c'è un ottimo feeling - ha aggiunto -. La prima tappa sarà l'Australia".

E proprio in vista delle prossime sfide Musetti non si tira indietro nel duello serratissimo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Spero di poter essere io il terzo incomodo, so che in questo momento e quest'anno si è vista la distanza non solo con me ma con tutti gli altri giocatori - ha proseguito il carrarino -. Loro erano sicuramente un gradino sopra tutti quest'anno". "Il fatto di lavorare e aggiungere persone importanti al mio team è volto a colmare quel gap evidente, mi auguro in futuro di poterci riuscire", ha continuato Musetti mostrando di approcciare la stagione con grandi aspettative e ambizione.

musetti

