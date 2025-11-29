Lorenzo Musetti nuovamente papà: è nato il secondogenito Leandro

Lorenzo Musetti è diventato nuovamente papà. Tramite i propri account social, il tennista azzurro e la compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato la nascita del secondogenito Lenadro che si aggiunge a Ludovico, nato lo scorso 15 marzo 2024. "L'amore si moltiplica", la didascalia scelta dalla coppia per annunciare l'evento. Una lieta notizia che arriva alla fine di un'ottima stagione da parte di Musetti, entrato stabilmente nella Top 10 del ranking ATP chiudendo l'anno con la qualificazione alle ATP Finals, dove ha raccolto una splendida vittoria con De Minaur.