Tennis, Sinner si prepara per il "Million Dollar 1 Point Slam": anche Kyrgios sulla sua strada

L'azzurro prenderà parte all'esibizione che fa da antipasto all'Australian Open, in palio un milione di dollaridi Daniele Pezzini
Per Jannik Sinner è già partito il conto alla rovescia verso l'Australian Open, ma l'avvicinamento al primo Slam dell'anno non sarà privo di impegni per l'azzurro. Tra gli eventi in programma c'è anche il "Million Dollar 1 Point Slam", un torneo-esibizione unico nel suo genere che si terrà a Melbourne anticipando di fatto il torneo principale. Il nome dice tutto: 48 partecipanti tra professionisti, dilettanti e vip provenienti dal mondo dello spettacolo e della televisione, sfide che durano un solo punto (il primo che lo mette a referto vince), servizio assegnato con la morra cinese e un milione di dollari australiani in palio (poco più di mezzo milione di euro).
Potrebbe sembrare solo una delle tante trovate che fanno da contorno ai grandi eventi sportivi con l'obiettivo di coinvolgere i fan, se non fosse che vi prenderanno parte, oltre a Sinner, anche il numero 1 del ranking e suo grande amico-rivale Carlos Alcaraz e il padrone di casa Nick Kyrgios. Il 30enne australiano, che negli ultimi due anni e mezzo è stato falcidiato dagli infortuni ed è ormai da tempo fuori dal ranking Atp, potrebbe dunque trovarsi faccia a faccia con Jannik dopo la lunghissima sequela di attacchi personali che gli ha dedicato nell'ultimo anno, in seguito al caso Clostebol. Se i due si affronteranno lo si saprà solo a ridosso dell'Australian Open, quel che è certo è che, visto il regolamento del torneo, sarà un incontro brevissimo.