Tennis, Sinner si prepara per il "Million Dollar 1 Point Slam": anche Kyrgios sulla sua strada

Potrebbe sembrare solo una delle tante trovate che fanno da contorno ai grandi eventi sportivi con l'obiettivo di coinvolgere i fan, se non fosse che vi prenderanno parte, oltre a Sinner, anche il numero 1 del ranking e suo grande amico-rivale Carlos Alcaraz e il padrone di casa Nick Kyrgios. Il 30enne australiano, che negli ultimi due anni e mezzo è stato falcidiato dagli infortuni ed è ormai da tempo fuori dal ranking Atp, potrebbe dunque trovarsi faccia a faccia con Jannik dopo la lunghissima sequela di attacchi personali che gli ha dedicato nell'ultimo anno, in seguito al caso Clostebol. Se i due si affronteranno lo si saprà solo a ridosso dell'Australian Open, quel che è certo è che, visto il regolamento del torneo, sarà un incontro brevissimo.