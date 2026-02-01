TENNIS

Musetti, dopo l'infortunio il messaggio social: "Costretto a saltare Buenos Aires e Rio de Janeiro"

Dopo il doloroso ritiro agli Australian Open, l'azzurro ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche con un post su Instagram

01 Feb 2026 - 18:30
videovideo

Lorenzo Musetti è costretto a fermarsi. Dopo lo splendido viaggio agli Australian Open concluso ai quarti a causa del problema all'adduttore della coscia che lo ha costretto al ritiro quando era sul 2-0 contro Djokovic, l'azzurro, con un post su Instagram, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, annunciando che si prenderà un periodo di riposo e rinuncerà quindi ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro.

IL MESSAGGIO
"Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto".

Lorenzo Musetti nuovo volto di Kia

lorenzo musetti
buenos aires
rio de janeiro

